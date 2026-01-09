En Junior cambian de opinión; jugador ya no se va

Junior de Barranquilla se arma para disputar la temporada 2026 en la que tendrá como principal objetivo la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores. Adicionalmente, el conjunto 'rojiblanco' tratará de defender el título de la Liga BetPlay y buscará ganar la Superliga.

En las últimas horas, el equipo tiburón dio un golpe de autoridad en el mercado de fichajes, teniendo en cuenta que se conoció que llegó a un acuerdo para vincular a su nómina al delantero Luis Fernando Muriel.

Con Muriel, Junior completó su plantel, al cual también se sumaron Jean Carlos Pestaña, Juan David Ríos, Kevin Pérez y Jannenson Sarmiento.

Joya de Junior no se irá

En medio del mercado de fichajes se dio a conocer que Junior podría perder a una de sus joyas. Según se informó, el extremo Joel Canchimbo no sería parte del equipo 'rojiblanco' en la temporada 2026 ante un supuesto interés de Botafogo de Brasil.

Sin embargo, la negociación no se concretó y se determinó que Canchimbo continuará en Junior, por lo que se perfila como uno de los jugadores más importantes para la campaña.

Bajas en Junior para 2026

Teniendo en cuenta que para la temporada 2026 el número de jugadores que se podrán inscribir en el Fútbol Profesional Colombiano bajó a 25, del plantel de Junior salieron algunos jugadores.

Los futbolistas elegidos para dejar el club son José Abad Cuenú, Didier Moreno y Carlos Esparragoza por terminación de contrato.

Por otro lado, en el cuadro 'rojiblanco' le buscan salida a Yeferson Moreno, Diego Mendoza y Jesús Díaz.

Finalmente, el atacante Andrés Steven 'titi' Rodríguez saldría del equipo barranquillero en búsqueda de minutos.