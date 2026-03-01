Junior, con goles de Muriel y Teo, derrotó a Jaguares en la Liga BetPlay

Junior de Barranquilla se sacudió de la derrota sufrida ante Independiente Santa Fe al derrotar este sábado 28 de febrero a Jaguares de Córdoba en condición de visita con marcador de 2-0.

Luis Fernando Muriel y Teófilo Gutiérrez marcaron los goles del triunfo 'rojiblanco'.

En el primer tiempo, Junior sorprendió a Jaguares al abrir el marcador en la primera acción de peligro.

Yimmi Chará se asoció con Guillermo Paiva, y luego de una secuencia de goles, el paraguayo lanzó un pase para Luis Fernando Muriel, que impuso su cuerpo dentro del área para hacerse un espacio y rematar de derecha para poner el 1-0.

Después del gol de Muriel, Jaguares intentó reaccionar con balones largos y desbordes por las bandas.

Sin embargo, el equipo de Montería no tuvo la precisión necesaria para marcar.

En los últimos minutos de la primera mitad, Jaguares pudo igualar el resultado a través de un tiro penal, pero el cobro de Andrés Rentería fue atajado por el guardameta Mauro Silveira.

Junior confirmó la victoria en el segundo tiempo

En la segunda mitad, Junior trabajó la victoria y aprovechó el desespero de Jaguares de Córdoba.

Los locales dominaron el balón y se acercaron al pórtico que defendió Mauro Silveira, pero sin precisión para anotar.

En el minuto 83, Junior confirmó la victoria, después de una rápida acción de contragolpe.

Yimmi Chará recuperó la pelota en su propio campo y le lanzó el balón a Joel Canchimbo, quien transportó hasta el borde del área de Jaguares, en donde habilitó a Guillermo Paiva.

El delantero paraguayo sorprendió al asistir con un taco a Teófilo Gutiérrez, quien remató al arco con el borde interno de su guayo derecho para celebrar el 2-0 final.

Con este resultado, Junior de Barranquilla 15 puntos, después de cinco victorias y tres derrotas, mientras que Jaguares quedó con 10 unidades.

En la próxima fecha, el equipo barranquillero recibirá a Alianza Fc, y los de Córdoba se medirán Fortaleza en Bogotá.