¿Medellín en problemas?, esto se sabe de la falta de pagos

Inició un nueva temporada deportiva del Fútbol Profesional Colombiano en la que Independiente Medellín vuelve a ser protagonista, no solo por lo que vivió en el 2025 con dos finales perdidas, sino también por el mercado de fichajes que llevó a cabo y una serie de malos entendidos que ha habido con respecto al pago de salarios en la nómina.

El 'poderoso de la montaña' cerró sin títulos la temporada 2025, pero este no habría sido el único golpe contundente que recibiría el equipo, ya que también se comenzó a hablar sobre un declive en el rendimiento de los jugadores por una supuesta falta de pagos, a la cual se le dio fin con una noticia positiva.

Medellín está al día con el pago de sus jugadores

El equipo que comanda el estratega antioqueño, Alejandro Restrepo, inició el 2026 con resultados negativos, habiendo caído en las dos primeras fechas del torneo, demostrando un bajo nivel deportivo a pesar de las contrataciones que se llevaron a cabo en donde destacan los nombres de Salvador Ichazo, Didier Moreno y Yony González.

Los puntos en el cuadro paisa todavía no se ven y esto ha llevado a que se den a conocer algunas versiones al respecto, las cuales han estado relacionadas a una supuesta falta de pagos de salarios a los jugadores, tal como pasó con Cali, Pereira y Pasto, a quienes claramente se les vio un bajón deportivo en su momento.

Sin embargo, desde la capital antioqueña se dio a conocer que la información que se está difundiendo es errónea y solo se estaría buscando desestabilizar el entorno de la institución, la cual ya justamente ya está sufriendo por los malos resultados.

Próximo partido de Medellín en la Liga BetPlay

El siguiente reto de Medellín en el torneo local se jugará en el marco de la fecha 3 cuando se mida ante Deportes Tolima en el Estadio Atanasio Girardot sobre las 20:30 hora local.