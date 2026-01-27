Medellín se decidió y hará oferta por exjugador de la Selección Colombia

El Deportivo Independiente Medellín no ha empezado bien la presente edición de la Liga BetPlay, el equipo dirigido por el técnico Alejandro Restrepo acumula dos derrotas consecutivas (ante Pasto y Cali) y quiere cortar la mala racha en la próxima fecha del campeonato, un duro reto cuando enfrente este martes 27 de enero al Deportes Tolima en el Estadio Atanasio Girardot a partir de las 8:30 de la noche.

El conjunto rojo de Antioquia viene de perder finales en copa ante Nacional y en liga sucumbiendo frente a Santa Fe, por eso, hay mucha frustración en los hinchas del Medellín al ver el flojo rendimiento que está teniendo el equipo en este inicio de año, sin embargo, las directivas saben del inconformismo y no cierran su mercado de fichajes pensando en más refuerzos para la plantilla de jugadores.

Medellín va por el fichaje de Frank Fabra

De acuerdo con información del periodista Óscar Tobón de Win Sports, quien conoce de cerca los movimientos del DIM, asegura que las directivas y el cuerpo técnico han avalado la llegada del experimentado defensor Frank Fabra, quien hace unos días estaba entrenando con el club como agente libre luego de terminar su aventura de 10 años en el Xeneize.

La fuente indica que el Medellín se ha decidido por tenerlo en su nómina de jugadores y hará la respectiva oferta por el lateral izquierdo de 34 años, quien supo vestir la camiseta de la Selección Colombia y pese a tener una inactividad importante en las canchas luego de quedar relegado en la titular de Boca Juniors, podría aportar su experiencia al equipo y con un buen trabajo físico retomar algo de ese buen nivel que lo llevó a ser considerado por el conjunto ‘Tricolor’.

Polémica con el fichaje de Fabra al DIM

Aunque el equipo ha realizado incorporaciones importantes a su plantilla como el caso de Didier Moreno, Enzo Larrosa, Jaime Alvarado, Yony González, John Edwin Montaño, Salvador Ichazo y Daniel Cataño, los hinchas no han visto resultados con estos fichajes y siguen inconformes, sin embargo, cierto sector no aprueba la llegada de Fabra, pues no lo ven como el jugador diferencial que ayude a dar un salto de calidad que necesita el club para lograr esos títulos que le han sido esquivos.

Hay que tener en cuenta que Medellín cuenta apenas con Daniel Londoño y Hánser Angulo para el puesto de lateral izquierdo, por eso, la incorporación de Fabra no es descabellada y se realizaría pensando en reforzar esa posición.