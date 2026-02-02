Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Independiente Medellín

En Medellín reconocen "bronca" y "errores" en el inicio de la Liga BetPlay

Deportivo Independiente Medellín registra dos puntos de 12 posibles en las primeras fechas de la Liga BetPlay.
Daniel Zabala
Didier Moreno, capitán de Medellín
Didier Moreno, capitán de Medellín // Colprensa

Deportivo Independiente Medellín no ha podido celebrar su primera victoria en la Liga BetPlay-I de 2026 y luego de cuatro fechas registra dos puntos, tras dos empates y dos derrotas.

Este lunes 2 de febrero, el conjunto antioqueño, a pesar de demostrar un buen rendimiento, no pudo pasar de una pálida igualdad 0-0 con Millonarios en condición de visita en el estadio El Campín de Bogotá.

Restrepo tras el empate de Medellín con Millonarios:

Lea también

Restrepo tras el empate de Medellín con Millonarios: "sensaciones positivas"

Al término del partido, Didier Moreno, capitán de Medellín, aseguró tener "bronca" por no lograr la victoria.

"Fue un partido largo y terminamos con bronca por que nos llevamos muy poco para lo que hicimos durante el juego", aseguró.

Didier Moreno agregó que es difícil explicarle al aficionado el por qué Medellín no ha ganado, pero enfatizó en que el grupo de jugadores no se guarda esfuerzos para conseguir los puntos.

"Explicarle a la gente es difícil, hay que seguir trabajando. Estamos seguros que se nos va a dar. Hemos hecho de todo en el campo y ningún rival ha sido superior a nosotros", dijo.

Moreno reconoció errores en Medellín.

"Hemos cometido errores que nos han costado y en nuestra casa debemos conseguir la primera victoria", afirmó.

Didier Moreno criticó la grama de El Campín

Finalmente, Didier Moreno criticó el estado del terreno de juego del estadio El Campín, ya que podría poner en riesgo la integridad de los futbolistas.

Medellín tiene listo nuevo fichaje; ya presenta exámenes médicos

Lea también

Medellín tiene listo nuevo fichaje; ya presenta exámenes médicos

"No es un terreno que esté apto para jugar hoy por hoy. Se está colocando en riesgo la integridad de los jugadores", puntualizó.

Próximo partido de Medellín

Deportivo Independiente Medellín volverá a la acción el viernes 6 de febrero recibiendo en el estadio Atanasio Girardot a Internacional de Bogotá en compromiso de la fecha 5.

En esta nota

Independiente Medellín Millonarios Estadio El Campín Liga Betplay Didier Moreno Medellín Dimayor Fútbol Colombiano Deporte Colombiano