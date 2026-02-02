En Medellín reconocen "bronca" y "errores" en el inicio de la Liga BetPlay

Deportivo Independiente Medellín no ha podido celebrar su primera victoria en la Liga BetPlay-I de 2026 y luego de cuatro fechas registra dos puntos, tras dos empates y dos derrotas.

Este lunes 2 de febrero, el conjunto antioqueño, a pesar de demostrar un buen rendimiento, no pudo pasar de una pálida igualdad 0-0 con Millonarios en condición de visita en el estadio El Campín de Bogotá.

Al término del partido, Didier Moreno, capitán de Medellín, aseguró tener "bronca" por no lograr la victoria.

"Fue un partido largo y terminamos con bronca por que nos llevamos muy poco para lo que hicimos durante el juego", aseguró.

Didier Moreno agregó que es difícil explicarle al aficionado el por qué Medellín no ha ganado, pero enfatizó en que el grupo de jugadores no se guarda esfuerzos para conseguir los puntos.

"Explicarle a la gente es difícil, hay que seguir trabajando. Estamos seguros que se nos va a dar. Hemos hecho de todo en el campo y ningún rival ha sido superior a nosotros", dijo.

Moreno reconoció errores en Medellín.

"Hemos cometido errores que nos han costado y en nuestra casa debemos conseguir la primera victoria", afirmó.

Didier Moreno criticó la grama de El Campín

Finalmente, Didier Moreno criticó el estado del terreno de juego del estadio El Campín, ya que podría poner en riesgo la integridad de los futbolistas.

"No es un terreno que esté apto para jugar hoy por hoy. Se está colocando en riesgo la integridad de los jugadores", puntualizó.

Próximo partido de Medellín

Deportivo Independiente Medellín volverá a la acción el viernes 6 de febrero recibiendo en el estadio Atanasio Girardot a Internacional de Bogotá en compromiso de la fecha 5.