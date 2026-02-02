Medellín tiene listo nuevo fichaje; ya presenta exámenes médicos

El Deportivo Independiente Medellín, que en esta nueva temporada tiene el reto de afrontar la fase previa de la Copa Libertadores, no ha empezado bien su camino en este 2026 y todavía no conoce lo que es la victoria luego de tres partidos disputados en la presente Liga BetPlay.

El equipo dirigido por el técnico Alejandro Restrepo, que finalmente empató 0-0 con Millonarios en el partido que se reanudó este lunes tras la torrencial lluvia que cayó sobre el Estadio El Campín, sigue conformando su nómina para lo que se viene en la temporada.

Nuevo fichaje en Medellín; ya presenta exámenes médicos

De acuerdo con información del periodista Felipe Sierra, el lateral derecho Hayen Palacios ya presentó exámenes médicos en el equipo rojo de Antioquia y si todo sale bien será presentado pronto como nuevo jugador del ‘poderoso’.

El futbolista antioqueño de 26 años llega al Medellín en condición de préstamo por un año y con opción de compra desde el Athletico Paranaense, conjunto brasileño dueño de sus derechos deportivos.

La trayectoria y los números de Hayen Palacios

El canterano de Atlético Nacional, que debutó con el equipo ‘verdolaga’ en abril de 2018, ha vestido la camiseta de equipos como Alianza Petrolera (ahora Alianza Valledupar), Águilas Doradas, Envigado, Fortaleza de Bogotá, Athletico Paranaense y más recientemente en Nacional de Montevideo.

Los últimos seis meses, Palacios vistió la camiseta de ‘El Bolso’, conjunto charrúa donde apenas logró disputar 4 partidos, una baja regularidad que lo ha obligado a tomar otros aires para sumar más minutos como titular, por eso, vuelve al país con la intención de mostrar su nivel y ser protagonista en el equipo rojo de Antioquia.

