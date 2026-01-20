Millonarios tuvo un preocupante inicio de temporada en 2026 al caer en condición de visita 1-2 ante Atlético Bucaramanga en la fecha 1 de la Liga BetPlay.

Además del mal resultado, la afición del conjunto 'embajador' quedó inquieta por el rendimiento colectivo e individual del plantel de jugadores.

Advertencia a Hernán Torres

Teniendo en cuenta el mal remate de la temporada 2025 y el pobre inicio en el 2026, el director técnico Hernán Torres estaría contra las cuerdas en Millonarios.

En las últimas horas se ha dado a conocer que a pesar de que Torres cuenta con el respaldo de Gustavo Serpa, máximo dirigente de Millonarios, el partido de la fecha 2 contra Junior de Barranquilla será determinante para su futuro.

En caso de que se registrara un resultado negativo, el estratega podría perder su cargo en el cuadro capitalino.

Dos candidatos para dirigir a Millonarios

Ante la incertidumbre por la continuidad de Hernán Torres, se han dado a conocer dos nombres de entrenadores que podrían sustituirlo próximamente.

El primero es el venezolano Rafael Dudamel, que desde que salió de Deportivo Pereira ha sonado como posibilidad para llegar a Millonarios.

Por otro lado, este martes 20 de enero en La Fm Más Fútbol se dio a conocer un nuevo nombre. Se trata del argentino Ariel Holan, que según Juan Felipe Cadavid y Nicolás Samper ha sido acercado al conjunto capitalino.

¿Quién es y qué ha ganado Ariel Holan?

Ariel Holan ha sido director técnico de Defensa y Justicia, Independiente, Universidad Católica, Santos, León, Barcelona y Rosario Central.

Holan ha sido campeón en Chile y Argentina y a nivel internacional conquistó la Copa Sudamericana y la Copa Suruga con Independiente de Avellaneda.