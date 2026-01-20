Increíble: así responden hinchas de Millonarios al flojo debut en la liga

El debut de Millonarios en esta nueva edición de la Liga BetPlay terminó con frustraciones, pues el equipo azul de la capital del país cayó 2-1 en su visita al Atlético Bucaramanga y las críticas al técnico Hernán Torres no se hicieron esperar.

La mayoría de comentarios de la prensa y de los hinchas de Millonarios coinciden en una floja presentación del equipo ‘albiazul’, argumentando especialmente que la nómina titular fue muy defensiva y que los números tras el partido demostraron un déficit en zona de ataque.

Los hinchas no abandonan a Millonarios y hay gran número de abonos vendidos

Pese al criticado debut liguero del conjunto ‘embajador’ y las discretas presentaciones en los partidos amistosos contra River Plate y Boca Juniors, los hinchas de Millonarios responden con ese tradicional acompañamiento que a lo largo de la historia pone a la afición como una de las más fieles (sino la más) del fútbol colombiano.

Y es que en las últimas horas y de acuerdo con datos del portal ‘Mundo Millos’, “en la noche del pasado lunes 19 de enero se pasó el umbral de los 20.000 abonos vendidos y la cifra con corte a las 10:00 am de hoy es de 22.743”, un dato que demuestra la confianza que le tienen los hinchas a este nuevo proyecto deportivo que ha visto refuerzos de más categoría que el semestre pasado.

Se espera un Estadio El Campín a reventar para el importante duelo contra Junior

El club anunció que partir del mediodía de hoy martes 20 de enero se liberan las sillas que no fueron renovadas por los abonados antiguos y saldrán a la venta para el público general como abonos nuevos, así que se espera que la hinchada ‘albiazul’ siga aumentado esa estadística y realice un gran acompañamiento en los partidos de Liga BetPlay.

Así las cosas, para el primer partido de Millonarios en El Campín, que será el próximo domingo 25 de enero contra Junior de Barranquilla, se espera un escenario muy lleno como es costumbre, un duelo más que importante para Hernán Torres, que según algunos reportes debe empezar a mostrar buenos resultados antes de la fecha 5, pues de no ser así podría salir de su cargo.