Millonarios Vs Medellín: Dimayor confirmó nueva fecha y hora para el partido por Liga BetPlay

La División Mayor del Fútbol Profesional Colombianodio a conocer la nueva programación que tendrá el partido entre Millonarios contra Deportivo Independiente Medellín, el cual es válido por la cuarta jornada de la Liga BetPlay.

El encuentro estaba previsto para disputarse el sábado 31 de enero en el estadio El Campín, sin embargo, en las últimas horas se cambió la fecha y hora debido al homenaje que se le hará en el escenario al cantante Yeison Jiménez, quien falleció recientemente en un accidente aéreo.

Ante lo informado, el partido entre Millonarios y Medellín quedó programado para el domingo 1 de febrero a partir de las 8:30 de la noche en el estadio El Campín de Bogotá.

Millonarios y Medellín tuvieron un pobre inicio en la Liga BetPlay

En la primera fecha de la Liga BetPlay, Millonarios y Medellín causaron preocupación en su afición, teniendo en cuenta que cayeron en sus respectivos partidos.

Lea también Medellín sigue de capa caída: derrota ante el Pasto en debut de Liga BetPlay

El conjunto 'embajador' fue superado con marcador de 1-2 en condición de visita frente a Atlético Bucaramanga.

Por otro lado, Medellín no pudo sumar, también como visitante, ante Deportivo Pasto.

El cuadro antioqueño fue superado con marcador de 0-1.