“En Nacional no están contentos”: venta de jugador dejó molestia en las directivas

Aunque ya empezó una nueva edición de la Liga BetPlay, el mercado de fichajes no se cierra en el fútbol colombiano y uno de los equipos que ha sido protagonista en estos movimientos de jugadores ha sido Atlético Nacional.

El equipo verde de Antioquia ha tenido algunas bajas en su plantilla, pero también ha visto refuerzos en varias posiciones, recordando que llegaron Nicolás Rodríguez, Milton Casco, el arquero Kevin Cataño y el extremo venezolano Eduard Bello, sin embargo, en las últimas horas se dio a conocer una nueva salida.

Venta de jugador de Nacional generó molestia

Pese a que las noticias en el cuadro ‘verdolaga’ se enfocaba en el futuro de Marino Hinestroza (que según reportes declinaría la oferta de Boca y jugaría en Vasco da Gama), otra situación llamó la atención con otro jugador que ya firmó contrato con un equipo europeo.

Se trata del canterano Feder Rivas, lateral izquierdo de apenas 17 años que ha salido como agente libre de Atlético Nacional y ha firmado contrato hasta junio de 2029 con el Torino de Italia, una salida que según palabras del periodista Guillermo Arango en el programa ‘La FM Más Fútbol’ de RCN Radio, no ha dejado contento al equipo ‘verdolaga’.

Nacional no pudo renovar una de sus joyas y perdió dinero en su fichaje

Según reportes, el joven defensor que hizo parte de la Selección Colombia Sub-17 no renovó su contrato en Nacional por influencia de un empresario italiano y terminó quedando como agente libre en este 2026, situación que deja a Nacional sin rédito económico por esta importante venta al fútbol europeo, siendo uno de los jóvenes jugadores colombianos con mayor proyección hacia el futuro.

Rivas, nacido en el Departamento de Córdoba, formado y pulido en las divisiones menores de Atlético Nacional, se va al fútbol europeo sin debutar en el primer equipo, pero ya con un contrato garantizado en un club italiano que se fijó de su talento y que inicialmente lo tendrá en su equipo juvenil de II Toro.