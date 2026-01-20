En Argentina arremeten contra Marino Hinestroza: “Hay bronca en Boca”

Durante las últimas horas se ha generado una fuerte discusión en el mundo del fútbol sudamericano, dejando como protagonistas a Atlético Nacional, Boca Juniors, Marino Hinestroza y Vasco Da Gama, que aprovechó la oportunidad para quedarse con el fichaje del jugador de la selección Colombia.

En días anteriores, se había mencionado que Boca Juniors estaba muy cerca de fichar a Marino Hinestroza. Sin embargo, se conoció que se habían presentado algunas diferencias entre el club argentino y el colombiano, por lo que su fichaje nunca se oficializó, dejando la puerta abierta para que otros clubes buscaran al delantero.

Lea también Marino Hinestroza NO jugaría en Boca Juniors; impensado equipo superó la oferta

Ante las dificultades en las negociaciones entre colombianos y argentinos, Vasco da Gama aprovechó la oportunidad y envió una oferta por Marino Hinestroza, cerrando rápidamente al atacante, quien, a pesar de sus deseos de jugar en Boca, estaría de acuerdo para ser el nuevo refuerzo del club brasileño.

Reacción en Argentina tras el fichaje frustrado de Marino Hinestroza

Tras lo acontecido y la confirmación de que Marino Hinestroza será nuevo jugador de Vasco Da Gama, la prensa argentina y aficionados de Boca Juniors no ocultaron su malestar por lo acontecido, arremetiendo fuertemente contra el delantero colombiano y dejando dudas contra Atlético Nacional.

Lea también Marino Hinestroza será nuevo jugador de Boca Juniors: acuerdo final con Nacional

“En concreto, en Boca (…) la bronca que generó el haber visto caer una negociación a la que se le dedicó tiempo y en la cual se le apuntó a un jugador que ya estaba en los planes para lo que se le viene al equipo, puede llegar a motivar alguna manifestación pública, ya sea por la vía de un comunicado oficial o bien de alguna declaración de Juan Román Riquelme o de Marcelo Delgado”, aseguró el diario Olé en una de sus notas sobre lo acontecido.

Por su parte, hinchas de Boca inundaron las redes sociales con mensajes en contra de la dirigencia de Boca Juniors, asegurando que fueron lentos y dejaron perder un fichaje, que para ellos era uno de los más importantes del mercado argentino, teniendo en cuenta lo sucedido con Marino en el FPC.

Boca Juniors prepararía un comunicado sobre Marino Hinestroza

Ante lo acontecido con Marino Hinestroza, la prensa de Argentina afirmó que, en las próximas horas, Boca Juniors daría a conocer un comunicado explicando lo sucedido con el jugador colombiano y Atlético Nacional. Esto con el fin de esclarecer los rumores que han dejado mal parada a la dirigencia del equipo Xeneize.