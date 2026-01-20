Nacional cerró nueva venta a Europa: jugará en exótica liga

La decisión que tomaron en la DIMAYOR de que todos los equipos del Fútbol Profesional Colombiano tengan 25 jugadores permite que se presenten descartes si hay muchos jugadores en esa misma posición. También han tenido que salir varios juveniles del club que no tendrán oportunidades para pelear por la Liga BetPlay.

Por los lados de Atlético Nacional, el club confirmó los fichajes de Nicolás Rodríguez, Kevin Cataño, Eduard Bello, Milton Casco y el lateral izquierdo, Samuel Velásquez que regresó a la institución tras terminar el préstamo con el Deportes Tolima que no activó la opción de compra.

En ese sentido, el club antioqueño tendrá que descartar a jugadores de mismas posiciones que no vaya a utilizar ante la llegada de dos laterales izquierdos en este mismo mercado de fichajes. Milton Casco debutó y Samuel Velásquez tuvo minutos en el segundo tiempo dejando a un lado a Andrés Salazar.

ANDRÉS SALAZAR JUGARÁ EN EQUIPO DE LA LIGA DE LETONIA

Sin tener mucha regularidad en el 2023 con Atlético Nacional, Andrés Salazar, lateral izquierdo, decidió tomar la oferta del Hearts de Escocia en donde jugó apenas un partido. Posteriormente, en el 2024 regresó al cuadro verdolaga en donde ha hecho todas las bases juveniles antes de debutar en Valledupar FC en 2021.

Así las cosas, con un escenario similar al de hace dos años que llevaron a su salida de Nacional a Europa, se conoció que el lateral izquierdo que no tiene lugar en la nómina por la llegada de Milton Casco y el regreso de Samuel Velásquez, Salazar jugará a partir de este 2026 en el Riga FC de Letonia.

De acuerdo con la información de Felipe Sierra, Andrés Salazar, de 23 años, ya hace su traslado a Dubái en donde se unirá a la pretemporada del Riga de Letonia. Es una venta, y el cuadro antioqueño se quedó con un porcentaje de los derechos deportivos del jugador para una venta a futuro.









Esta ya es la segunda vez que el lateral izquierdo no entra en los planes de Atlético Nacional y tiene que buscar nuevos aires en Europa con instituciones no tan atractivas históricamente. Pese a ser uno de los clubes más importantes de la liga de Letonia, no tiene mucha regularidad en las competencias internacionales.