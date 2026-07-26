EN VIVO Águilas Doradas vs Santa Fe | minuto a minuto y goles | Fecha 1 de la Liga BetPlay

Águilas Doradas e Independiente Santa Fe se enfrentarán este domingo por la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-II. El compromiso se disputará en el estadio Cincuentenario de Medellín, escenario que recibirá al conjunto antioqueño mientras avanzan las refacciones en el Alberto Grisales de Rionegro.

Santa Fe afronta el inicio del campeonato con buen ánimo tras vencer 2-0 a Caracas FC en el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana. Sin embargo, el técnico Pablo Repetto podría optar por una nómina mixta para administrar cargas de cara al encuentro de vuelta en Venezuela.

El equipo cardenal buscará comenzar con una victoria su camino en la Liga BetPlay, torneo en el que espera volver a ser protagonista mientras mantiene su ilusión de avanzar en el certamen continental.

Por su parte, Águilas Doradas intentará aprovechar la condición de local para sumar sus primeros tres puntos. El conjunto antioqueño tiene como principal objetivo regresar a los cuadrangulares semifinales, instancia a la que no clasifica desde hace varias temporadas.

Minuto a minuto de Águilas vs Santa Fe

Águilas Doradas vs Santa Fe: fecha, hora y cómo VER EN VIVO

El encuentro está programado para este domingo 26 de julio a las 4:05 p. m. de Colombia; en Argentina, Uruguay y Paraguay comenzará a las 6:05 p. m.; en España a las 11:05 p. m., mientras que en Estados Unidos será a las 5:05 p. m. (Washington y Miami), 4:05 p. m. (Chicago) y 2:05 p. m. (Los Ángeles).

El partido será transmitido por Win Sports + y Win Play. Además, puede seguir el minuto a minuto a través de Deportes RCN.