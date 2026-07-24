Repetto confía en su Santa Fe: "Me voy tranquilo"

Independiente Santa Fe dio un paso clave hacia los octavos de final de la Copa Sudamericana al vencer 2-0 a Caracas FC en el partido de ida de los playoffs, disputado la noche del jueves 23 de julio.

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Los goles fueron de Hugo Rodallega y Franco Fagúndez, en un encuentro en el que el conjunto cardenal mostró superioridad y generó varias opciones de gol, aunque le faltó mayor efectividad en la definición.

El equipo dirigido por Pablo Repetto controló el desarrollo del partido y prácticamente nunca sufrió ante el conjunto venezolano, que tuvo pocas oportunidades para inquietar el arco santafereño.

Al finalizar el compromiso, el entrenador uruguayo destacó lo mostrado por sus dirigidos y aseguró que el trabajo realizado durante la pretemporada comenzó a reflejarse en la competencia oficial.

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Repetto habló luego de Santa Fe vs Caracas

"Me voy tranquilo porque muchas de las cosas que se vieron en la pretemporada, se cumplieron hoy en el terreno de juego", afirmó Repetto en la rueda de prensa posterior al encuentro.

El técnico también resaltó la importancia de abrir el marcador en los primeros minutos del compromiso. "Fue importante abrir el marcador rápido y eso nos da confianza", señaló.

Además, Repetto se mostró optimista de cara al compromiso definitivo en territorio venezolano. "Me voy tranquilo con el resultado hoy para cerrar de visita", concluyó el estratega cardenal.

¿Cuándo es el partido de vuelta Caracas vs Santa Fe?

El partido de vuelta se disputará el próximo jueves 30 de julio en Venezuela. El ganador de la serie enfrentará a River Plate en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Eso sí, Santa Fe volverá a la acción este domingo 26 de julio cuando visite a Águilas Doradas por la Liga BetPlay en el estadio Cincuentenario de Medellín.