EN VIVO Cali vs América | Liga Betplay

Finalizó la Copa Mundial 2026 y junto con ello el Fútbol Profesional Colombiano empieza a tomar nuevamente protagonismo, habiendo comenzado con la Copa Betplay y ahora con la reanudación de la Liga Betplay Femenina, la cual quedó en su fecha 13.

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Ahora, en el marco de la jornada 14 del certamen, se vivirá uno de los encuentros más esperados de la competencia, el clásico vallecaucano entre América de Cali vs Deportivo Cali, dos escuadras campeonas del certamen local y que están llenas de figuras de nivel de selección nacional.

Cali vs América: cómo VER EN VIVO HOY jueves 23 de julio

El partido Cali vs América por la fecha 14 de la Liga Betplay Femenina se disputarán este jueves 23 de julio en el Estadio de Cali a partir de las 19:00 (hora Colombia). El duelo se podrá ver a través Win Sports, además sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 19:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 21:00

Bolivia y Venezuela: 20:00

Estados Unidos: 20:00 (D.C. y Florida)

México: 18:00

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Tabla de posiciones de la Liga Betplay Femenina

1. Atlético Nacional | 33 puntos | +20 DG

2. Deportivo Cali | 32 puntos | +23 DG

3. América de Cali | 29 puntos | +16 DG

4. Millonarios | 28 puntos | +21 DG

5. Santa Fe | 25 puntos | +14 DG

6. Internacional de Bogotá | 22 puntos | +5 DG

7. Internacional de Palmira | 21 puntos | -3 DG

8. Independiente Medellín | 19 puntos | +5 DG

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9. Orsomarso | 15 puntos | 0 DG

10. Fortaleza | 13 puntos | -9 DG

11. Llaneros | 13 puntos | -12 DG

12. Junior | 11 puntos | -10 DG

13. Atlético Bucaramanga | 8 puntos | -24 DG

14. Once Caldas | 7 puntos | -14 DG

15. Real Santander | 7 puntos | -16 DG

16. Deportivo Pasto | 3 puntos | -16 DG