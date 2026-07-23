Árbitros y VAR para la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-II

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer las designaciones arbitrales para la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-II, la cual se disputará entre el viernes 24 y el domingo 26 de julio. En total se jugarán nueve compromisos, ya que Boyacá Chicó vs Atlético Nacional fue aplazado por la Dimayor.

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Partidos y árbitros fecha 1 de la Liga BetPlay

Llaneros FC vs Deportivo Pereira: el compromiso del viernes en el estadio Bello Horizonte será dirigido por Carlos Ortega (Bolívar). Los asistentes serán Cristian Aguirre y Yohan Peña, mientras que en el VAR estará Luis Trujillo y como AVAR, Esnaider Pontón.

Deportivo Cali vs Jaguares FC: el encargado de impartir justicia será Jairo Mayorga (Tolima). Estará acompañado por Jhon Gallego y Juan Camilo García. En la cabina del VAR fue designado Luis Picón, con Johan Castro como AVAR.

Independiente Medellín vs Deportivo Pasto: el árbitro central será Carlos Márquez (Bolívar), con Roberto Padilla y Elkyn Charrys como asistentes. El VAR estará a cargo de Never Manjarres y el AVAR será Juan Holguín.

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Millonarios vs Atlético Bucaramanga: uno de los partidos más atractivos de la jornada será dirigido por Wilmar Roldán (Antioquia). Los asistentes serán Mary Blanco y Daniel Alzate, mientras que Fernando Acuña será el VAR y Elkin Fabián Abril el AVAR.

Deportes Tolima vs Junior FC: la Comisión Arbitral designó a Alejandro Moncada (Antioquia) como juez central. Estará acompañado por John León y Wilson Ortiz, con Mauricio Pérez en el VAR y Heider Castro como AVAR.

Internacional de Bogotá vs América de Cali: el encuentro será dirigido por Álvaro Meléndez (Magdalena). Los asistentes serán Alexander Guzmán y Nataly Arteaga, mientras que Keiner Jiménez estará en el VAR y Ariel Quintana como AVAR.

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Águilas Doradas vs Independiente Santa Fe: el árbitro principal será Jhon Ospina (Quindío), acompañado por William Crawford y Cristian Mosquera. En el sistema VAR fue designado Ricardo García, con Jonathan Ballesteros como AVAR.

Alianza FC vs Fortaleza FC tendrá como juez a Jonnathan Ortiz (Nariño), con Leonard Mosquera en el VAR.

Once Caldas vs Cúcuta Deportivo será arbitrado por Bismarks Santiago (Atlántico), acompañado por Stivenson Celeita en el VAR. Ambos compromisos cerrarán la programación del domingo en Valledupar y Manizales, respectivamente.