EN VIVO | Cúcuta Deportivo Vs. Deportivo Cali - Liga BetPlay: fecha 11 - minuto a minuto y goles

El venezolano Rafael Dudamel tendrá su esperado debut como entrenador de Deportivo Cali, al enfrentar al Cúcuta Deportivo por la fecha 11 de la Liga BetPlay, en un compromiso que adquiere gran relevancia por la situación de ambos equipos en la tabla del descenso.

El cuadro vallecaucano llega al encuentro con la obligación de sumar tres puntos para tomar distancia de la zona comprometida y recuperar terreno en el campeonato. El estreno de Dudamel marca además el inicio de una nueva etapa deportiva en el club, luego de una semana de trabajo en la que el estratega analizó diferentes variantes tácticas para afrontar su primer desafío oficial.

Rafael Dudamel se estrena en el cargo, tendrá que ajustarse a dos importantes bajas en el Cali

Sin embargo, el técnico venezolano tendrá que reorganizar su equipo debido a varias ausencias importantes. Por lesión no estarán disponibles el mediocampista argentino Emanuel Reynoso ni el lateral Luis Manuel Orejuela, dos jugadores que venían siendo alternativas importantes dentro del plantel.

A estas bajas se suman dos suspensiones sensibles. El defensor central Felipe Aguilar deberá cumplir una fecha de sanción, mientras que el delantero Steven Rodríguez estará ausente durante tres jornadas tras su expulsión en la fecha anterior.

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Ante este panorama, Dudamel planea algunos movimientos en su alineación. En ataque, el encargado de reemplazar a Rodríguez sería el argentino Juan Ignacio Dinenno, quien regresa a la convocatoria y aparece como una de las principales cartas ofensivas del equipo.

Deportivo Cali busca acercarse al grupo de los ocho y tomar aire en la lucha por el descenso

Entre las novedades también destaca el regreso del joven Matías Orozco, quien recientemente estuvo concentrado con la Selección Colombia Sub-20 y podría tener minutos en el encuentro. Transmisión por Win Sports+, desde las 4:10 p. m.

Asimismo, otro retorno que genera expectativa es el del mediocampista Gustavo Cuéllar, reciente incorporación del club y formado en la cantera del Cali, quien vuelve a la institución tras más de una década en el fútbol internacional.

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El duelo en territorio nortesantandereano será determinante para ambos clubes. Mientras Deportivo Cali busca acercarse al grupo de los ocho y tomar aire en la lucha por la permanencia, Cúcuta Deportivo intentará aprovechar la localía para sumar puntos que le permitan seguir con vida en la pelea quedarse en primera categoría.