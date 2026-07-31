EN VIVO Fortaleza vs Pereira | minuto a minuto y goles | Fecha 2 de la Liga BetPlay

Fortaleza y Deportivo Pereira juegan este viernes la segunda fecha de la Liga BetPlay 2026-II con un duelo que enfrentará a dos equipos que buscan sumar su primera victoria del campeonato. El compromiso se disputará en el Estadio de Techo, en Bogotá.

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El conjunto capitalino llega con mejores sensaciones tras rescatar un empate 1-1 frente a Alianza en Valledupar durante la jornada inaugural. Pereira, por su parte, inició el semestre con una derrota por la mínima diferencia ante Llaneros en el estadio Bello Horizonte de Villavicencio, en medio de un complicado momento institucional.

Por el presente de ambos clubes, Fortaleza parte como favorito para quedarse con los tres puntos, aunque Pereira intentará cambiar la imagen mostrada en su estreno y empezar a recuperar terreno en la tabla de posiciones.

Los dos equipos también afrontan un buen presente en la Copa BetPlay, ya que lograron avanzar a los octavos de final tras superar con éxito la fase 1A del torneo, por lo que buscarán trasladar ese rendimiento al campeonato de primera división.

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Minuto a minuto de Fortaleza vs Pereira

Fortaleza vs Pereira: fecha, hora y cómo VER EN VIVO

El encuentro Fortaleza vs Pereira está programado para este viernes 31 de julio a las 8:00 p. m. de Colombia; en Argentina, Uruguay y Paraguay comenzará a las 10:00 p. m.; en España a las 03:00 a. m., mientras que en Estados Unidos será a las 9:00 p. m. (Washington y Miami), 8:00 p. m. (Chicago) y 6:00 p. m. (Los Ángeles).

El partido será transmitido por Win Sports + y Win Play. Además, puede seguir el minuto a minuto a través de Deportes RCN.