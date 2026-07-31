En el Boca Juniors vs. Club Deportivo O'Higgins por la Copa Conmebol Sudamericana el árbitro colombiano Wilmar Roldán tuvo un encontronazo con el mediocampista del equipo azul y oro, Leandro Paredes.



El juez central cobró un tiro libre a favor del conjunto austral y cuando se dirigía a amonestar a un jugador de Boca, Paredes saltó y se le atravesó en el camino. La tensión creció de manera inmediata.

Lo que Paredes le dijo a Roldán

Roldán y Paredes se cruzaron y se empujaron entre sí. Además, intercambiaron algunas palabras. En el video del momento, se puede notar, al parecer, cuando Leandro le dice "cagón" a Wilmar Roldán.

Al árbitro colombiano lo cuestionan por no haber expulsado al jugador que estuvo con la selección de Argentina en lo que fue la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

La calificación a Montero

Siguiendo con temas de Boca y su clasificación a octavos de final de la Sudamericana, el portero colombiano Álvaro Montero atajó un penal de la tanda. La prensa argentina calificó al exjugador del Deportes Tolima.



“El colombiano nos salvó en los penales, pero lo cierto es que todavía se lo nota muy inseguro. Pareciera que aún no se siente el arquero de Boca. Ojalá que los penales (el que atajó, sobre todo) le sirvan para ganar confianza”, se indicó en TyC Sports.

La opinión de Davoo

Davoo Xeneize también opinó sobre Montero. “Van tres partidos de Montero. Hoy atajó un penal, clave sinceramente en la tanda. En los primeros dos (penales) se tiró más rápido. Yo quiero ver más partidos a Montero con la camiseta de Boca. Es muy pronto para hacer un análisis”, afirmó.



“En líneas generales, como primera imagen que tengo de él, a mí no me termina de convencer. Pero reitero, es demasiado pronto para analizarlo. Vamos a ver más partidos y vamos a ver cómo termina este arquero defendiendo el arco de Boca. La realidad es que en algunas jugadas particulares me genera cierta desconfianza”, añadió.









