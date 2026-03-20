EN VIVO Liga BetPlay: Águilas Doradas vs. América - minuto a minuto y goles - fecha 12

Águilas Doradas y América de Cali bajarán este viernes 20 de marzo el telón de la duodécima fecha de la Liga BetPlay 2026-I, en un compromiso que se disputará en el estadio Cincuentenario de Medellín y que resulta clave para las aspiraciones de ambos equipos de cara a la clasificación a los playoffs.

Lea también Confirmado el rival para la despedida de la Selección Colombia previo al Mundial

El conjunto antioqueño afrontará este partido ubicado en la duodécima posición de la tabla con 15 puntos, y además cuenta con un juego pendiente, por lo que una victoria le permitiría meterse de lleno en la pelea por ingresar al grupo de los ocho. Águilas sabe que está ante una buena oportunidad para recortar distancia y fortalecer su candidatura en la recta media del campeonato.

Por su parte, América de Cali llega a este compromiso en la octava casilla con 17 unidades, aunque con apenas diez partidos disputados, los mismos que Águilas. Así las cosas, el cuadro escarlata también tiene margen de maniobra en la tabla, pero necesita sumar para sostenerse en zona de clasificación y no ceder terreno frente a sus perseguidores.

Se espera entonces un duelo de alta exigencia entre dos equipos que todavía tienen camino por recorrer en el campeonato, pero que entienden la importancia de empezar a asegurar puntos en esta etapa del torneo. El cierre de la fecha 12, por tanto, podría dejar movimientos importantes en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay.

Águilas Doradas vs. América: cómo VER EN VIVO HOY miércoles 18 de marzo

El partido Águilas Doradas vs. América por la duodécima fecha de la Liga BetPlay se disputará este viernes 20 de marzo a partir de las 16:00 (hora local). El duelo se podrá ver en Win Sports, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 16:00

España: 22:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 18:00

Bolivia y Venezuela: 17:00

Estados Unidos: 17:00 (D.C. y Florida) - 16:00 (Chicago) - 13:00 (Los Ángeles)

México: 15:00