EN VIVO Liga Betplay: América vs Pereira - minuto a minuto y goles - fecha 19

Llega la fecha 19 de la Liga Betplay, la jornada definitiva en donde se podrán conocer por fin los últimos equipos que seguían en competencia y que se quedaron con los últimos dos cupos que había libres para avanzar a los cuartos de final.

América y Deportivo Pereira también jugarán en la jornada dominguera, pero ya el futuro de ambos está escrito. El equipo de Arturo Reyes fue el primer eliminado y quedó en el fondo de la tabla, mientras que el de David González clasificó de manera anticipada, pero aunque gane no podrá ser uno de los líderes de la tabla de posiciones.

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América vs Pereira: cómo VER EN VIVO HOY Liga BetPlay 3 de mayo

El partido entre América vs Pereira por la fecha 19 de la Liga BetPlay se disputará este domingo 3 de mayo a partir de las 17:45 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en Win+, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 17:45

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 19:45

Bolivia y Venezuela: 18:45

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Daniel Valencia cumplió con su sanción y volverá a América

Aunque no pudieron sacar provecho del artículo 42 para tener a José Cavadía en el partido de cierre en la Liga BetPlay ante el Deportivo Pereira, el elenco escarlata sí podrá tener al goleador ecuatoriano Daniel Valencia que también había sido expulsado en el encuentro frente a Fortaleza.