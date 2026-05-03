VIDEO - Roger Martínez se alista para el Mundial anotando nuevo doblete

La Selección Colombia llegaría al Mundial 2026 como uno de los principales protagonistas debido al gran presente deportivo con el que cuentan sus jugadores a nivel individual en sus clubes, tal como es el caso de Roger Martínez.

El campeón de la Copa Sudamericana con Racing y un viejo conocido de la 'tricolor' y del estratega, Néstor Lorenzo, sigue diciendo presente con goles para formar parte de la convocatoria del entrenador argentino, esta vez al anotar doblete en la fecha 31 de la Liga de Arabia Saudita.

Lea también VIDEO - Gol de Jhon Córdoba le da la victoria a Krasnodar en Rusia

VIDEO: Doblete y victoria para Roger Martínez en Arabia

El Al Taawoun FC firmó una actuación contundente al golear 5-1 al Al Shabab FC en una jornada vibrante de la Saudi Pro League, resultado que reafirma el gran momento del conjunto local y deja serias dudas en su rival.

El Roger Martínez fue la gran figura, ya que apareció en los momentos clave para inclinar la balanza a favor de su equipo. Su primer gol llegó al minuto 35, en una jugada que reflejó su instinto goleador dentro del área rival al no dar por perdida la pelota, luchar con la marca rival y rematar de pierna izquierda.

Lejos de conformarse, el atacante volvió a ser protagonista en la segunda mitad. Al minuto 53, cuando el rival buscaba reaccionar, Martínez apareció nuevamente para ampliar la ventaja. Esta vez, aprovechó un contrataque y, con sangre fría, resolvió frente al arco para firmar su doblete anotando con el taco.

¿Cuándo podría volver a jugar Roger Martínez con Colombia antes del Mundial?

El siguiente reto en el que Roger Martínez podría sumar minutos con Colombia previo a la Copa Mundial que comenzará en junio será contra Costa Rica. Este encuentro será la despedida de la 'tricolor', un encuentro que se llevará a cabo en el Estadio El Campín el 29 de mayo y servirá no solo para que el estratega ultime detalles con un planteamiento táctico, sino para que los jugadores lleguen con la frente en alto a asumir esta competencia.

Próximo partido de Roger Martínez con Al Taawon

El siguiente reto en el que el cartagenero de 31 años podría seguir sumando minutos y goles en Arabia, antes de una posible convocatoria a Selección Colombia, sería en el duelo frente a Al-Ahli Saudi Football Club en el marco de la fecha 32.

En esta ocasión auspiciará como local en el Sport City Stadium el lunes 11 de mayo sobre las 13:00 hora Colombia.