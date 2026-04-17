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EN VIVO Liga Betplay: Boyacá Chicó vs Cali - minuto a minuto y goles

Se juega un compromiso decisivo en la Liga Betplay.
Nicolás Restrepo Guaqueta
Boyacá Chicó vs Cali
Boyacá Chicó vs Cali // PES LOGOS - CANVA

Sigue adelante el todos contra todos de la Liga Betplay y lo cierto es que el compromiso entre Boyacá Chicó y Deportivo Cali es uno de los más importantes de la jornada.

El Deportivo Cali busca con urgencia sumar de a tres unidades si quiere contar con chances de clasificar a la siguiente ronda del torneo, mientras que el Boyacá Chicó ya no tiene opciones de avanzar pero buscará sumar unidades para escapar del descenso.

El conjunto boyacense, fuerte en casa, sabe que este tipo de compromisos son clave para sostener sus aspiraciones. En Tunja, la altura y el conocimiento del terreno suelen jugar a su favor, y Chicó intentará imponer condiciones desde el orden y la intensidad, buscando incomodar a su rival desde el inicio.

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Tácticamente, se espera un partido cerrado. Boyacá Chicó apostará por un bloque compacto y transiciones rápidas, mientras que Cali intentará tener mayor control del balón, aunque sin descuidar los espacios que pueda dejar en defensa. La efectividad en las áreas será determinante.

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Hora y Canal para ver Boyacá Chicó vs Deportivo Cali

El compromiso entre Boyacá Chicó y Deportivo Cali se podrá ver este viernes 17 de abril desde las 16:00 horas por Win Sports+.

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