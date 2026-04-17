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Millonarios es sancionado por conducta incorrecta en Liga Betplay

Millonarios fue castigado por parte de la Dimayor tras conducta incorrecta en la Liga Betplay.
Jiovanny Andrés Ojeda Bohórquez
Millonarios fue castigado por Dimayor en la Liga Betplay
Millonarios fue castigado por Dimayor en la Liga Betplay // Millonarios / Dimayor

Millonarios vuelve a ser objetivo de castigo por parte de Dimayor para la Liga Betplay tras una serie de conductas incorrectas que se vieron en el marco de la última fecha que disputaron y en donde el equipo terminó con varias amonestaciones.

El cuadro 'embajador' ha tenido un buen arranque en la competencia local y se consolida en la parte alta de la tabla de posiciones, ilusionando desde temprano con su clasificación. Justo en la séptima jornada contra Deportivo Pasto en condición de visitante, el equipo comandado por Angie Vega se llevó otros tres puntos tras ganar 1-2, pero también se marchó con ocho jugadoras amonestadas, lo que causó una respectiva sanción de Dimayor.

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Dimayor tomó medidas con Millonarios en la Liga Betplay

Millonarios vuelve a dar de qué hablar en la Liga Betplay Femenina y se ilusiona con lo que pueda llegar a pasar en el cierre de la temporada, ya que los buenos resultados vienen respaldando al equipo desde el inicio de la copetencia local.

Las 'embajadoras' llegaron fortalecidas a esta nueva edición de la competencia y a lo largo de siete partidos disputados solo han perdido un partido y ganado en cinco ocasiones, una de ellas contra Pasto en la fecha 7 de la competencia.

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El duelo contra las 'volcánicas' fue sufrido, en especial porque se jugaba en condición de visitante, pero lograron llevarse los tres puntos al ganar 1-2, aunque con consecuencias, ya que fueron amonestadas ocho futbolistas a lo largo de los 90 minutos del compromiso.

Tal como lo estipula el reglamento de la Dimayor, esta conducta incorrecta deberá ser sancionada con una multa para el club, dejándole una deuda de $437.726.

En otras noticias: América, Millonarios y Santa Fe ¿en deuda internacional?

Próximo partido de Millonarios en la Liga Betplay

El siguiente reto de Angie Vega dirigiendo a Millonarios en la liga local será en la fecha 8, auspiciando como local, en el Estadio El Campín, frente a Llaneros sobre las 17:00 hora Colombia.

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Millonarios en la tabla de posiciones de la Liga Betplay

'Millos' ha tenido un arranque exitoso en el certamen local, lo que le ha permitido instaurarse en la parte alta de posiciones e ilusionándose con la clasificación a la siguiente instancia de la liga.

Actualmente se encuentra en la tercera casilla de la competencia con 16 puntos, por debajo de Nacional y América, tras haber ganado cinco partidos, empatado en una ocasión y caído en una también

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