EN VIVO Liga Betplay | Deportivo Cali Vs. Independiente Santa Fe - minuto a minuto y goles

El estadio de Palmaseca es escenario de un partido determinante en la fecha 12 de la Liga BetPlay I-2026. Deportivo Cali, con el regreso de Rafael Dudamel a su casa, buscará una victoria ante Independiente Santa Fe que le permita meterse nuevamente en el grupo de los ocho.

Cali vs. Santa Fe: se destaca el regreso del defensor Felipe Aguilar, tras cumplir sanció

El conjunto ‘azucarero’ llega con 15 puntos y ubicado en la décima casilla, a solo dos unidades de la zona de clasificación. La reciente victoria de Millonarios sobre Atlético Nacional reconfiguró la tabla y aumentó la presión sobre los vallecaucanos, que ven en este compromiso una oportunidad directa para escalar posiciones.

Para este encuentro, Dudamel apostaría por variantes en la nómina titular. Destaca el regreso del defensor Felipe Aguilar, tras cumplir sanción, así como las inclusiones del mediocampista Yani Quintero y el extremo Juan Manuel Arango. En contraste, salieron de la convocatoria jugadores como Daniel Giraldo, Andrés Colorado y Keimer Sandoval. Además, el argentino Emanuel ‘Bebelo’ Reynoso continúa fuera por lesión, mientras que Steven ‘Titi’ Rodríguez cumple su segunda fecha de sanción.

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En lo táctico, el entrenador venezolano dejaría atrás la línea de tres centrales utilizada en la victoria frente a Cúcuta y volvería a un esquema más tradicional con cuatro defensores, cinco volantes y un solo delantero, buscando mayor equilibrio y control en el mediocampo.

Por su parte, Santa Fe afronta el compromiso con la urgencia de sumar. El equipo dirigido por el uruguayo Pablo Repetto ocupa la casilla 14 con apenas 11 puntos, por lo que una derrota podría comprometer seriamente sus aspiraciones de clasificar a los cuadrangulares.

Mosquera Marmolejo y Hugo Rodallega, referente de Santa Fe en su visita al Cali

Entre las novedades del conjunto ‘cardenal’ estaría el ingreso de Daniel Torres en lugar del argentino Maximiliano Lovera, en un intento por fortalecer el mediocampo. A pesar de su irregular campaña, Santa Fe cuenta con una base de experiencia encabezada por el arquero Andrés Mosquera Marmolejo, el defensor Emanuel Olivera y el delantero Hugo Rodallega, principal referente ofensivo.

Deportivo Cali: Pedro Gallese; Luis Orejuela, Felipe Aguilar, José Caldera, Andrés Correa; Ronaldo Pájaro, Matías Orozco, Avilés Hurtado, Johan Martínez, Juan José Montoya; Juan Ignacio Dinneno. D.T.: Rafael Dudamel.

Santa Fe: Andrés Mosquera; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Víctor Moreno, Cristian Mafla; Daniel Torres, Jhojan Torres, Yilmar Velásquez, Edwin Mosquera, Omar Fernández Frasica; Hugo Rodallega. D.T. Pablo Repetto.