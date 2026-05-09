Atlético Nacional comenzará este sábado su camino en los playoffs de la Liga BetPlay I-2026 con una exigente visita a Internacional de Bogotá, en un duelo que promete intensidad y mucha tensión desde el pitazo inicial.

El compromiso también estará marcado por estrictas medidas de seguridad en Techo. Las autoridades confirmaron que no se permitirá el ingreso de elementos alusivos a la hinchada visitante, en busca de evitar incidentes en un partido que abrirá una de las series más atractivas de los playoffs.

El conjunto verdolaga llega a esta instancia con la presión de pelear nuevamente por el título, luego de un semestre marcado por resultados irregulares y golpes importantes, como la eliminación en la Copa Sudamericana frente a Millonarios. A pesar de ello, el equipo antioqueño cerró la fase regular mostrando una mejoría futbolística y ahora buscará trasladar ese rendimiento a la serie definitiva.

El historial entre ambos clubes refleja una rivalidad bastante equilibrada. Este será el enfrentamiento número 49 entre los dos equipos, incluyendo la época en la que el conjunto bogotano competía como La Equidad. Nacional suma 18 victorias, mientras que Internacional acumula 16 triunfos y se registran 14 empates.

EN VIVO Liga Betplay: Internacional de Bogotá vs Atlético Nacional - minuto a minuto y goles - Cuartos de final (Ida)

Sin embargo, los antecedentes recientes favorecen al cuadro paisa. Los últimos tres partidos terminaron con victoria verdolaga, con marcadores de 0-1, 3-1 y 3-0, resultados que alimentan la confianza del plantel dirigido por Diego Arias.

Precisamente, el entrenador de Nacional dejó claro que el equipo afrontará la serie con máxima concentración. “Acá trabajamos con la misma seriedad e intensidad todos los partidos, es un rival difícil e intentaremos hacer nuestro mejor juego para empezar bien esta instancia”, afirmó el técnico.

Inter vs. Nacional: ida de los cuartos de final, en el estadio Metropolitano de Techo

Por su parte, Internacional de Bogotá confía en el modelo que lo llevó a clasificar a los playoffs. El técnico argentino Ricardo Valiño aseguró que su equipo mantendrá la identidad futbolística que mostró durante el campeonato. “Hemos mostrado una manera de jugar que nos llevó a clasificarnos. No vamos a cambiar nuestro modelo”, señaló.

Valiño también reconoció la jerarquía del rival y advirtió sobre la necesidad de minimizar errores. “Atlético Nacional tiene futbolistas de mucha jerarquía, con grandes individualidades. Será clave manejar los tiempos, corregir nuestras debilidades y potenciar lo que le hace daño al rival”, explicó.

El compromiso de ida de los cuartos de final se disputará en el estadio Metropolitano de Techo desde las 4:00 p.m., con transmisión de Win Sports+.