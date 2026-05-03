EN VIVO Liga Betplay: Junior vs Pasto - minuto a minuto y goles - fecha 19

Llega a su fin la fase del "todos contra todos" de la Liga Betplay 2026 de apertura, en donde se definirán finalmente a los ocho mejores equipos que clasificarán a los cuartos de final, pero también a los líderes de la tabla de posiciones que contarían con ventaja deportiva para la siguiente instancia.

Junior de Barranquilla y Deportivo Pasto son justamente los dos protagonistas que lucharán otros 90 minutos para quedarse con el segundo lugar de la tabla de posiciones en el duelo que se llevará a cabo en el Estadio Roberto Meléndez el domingo 3 de mayo.

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Junior vs Pasto: cómo VER EN VIVO HOY Liga BetPlay 3 de mayo

El partido entre Junior vs Pasto por la fecha 19 de la Liga BetPlay se disputará este domingo 3 de mayo a partir de las 20:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en Win+, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 17:45

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 19:45

Bolivia y Venezuela: 18:45

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Bajas en Junior para el partido contra Pasto

Ahora la situación no está bien en el interior del club y llega a la Liga Betplay con el objetivo de quedarse en la cima de la tabla de posiciones y con la respectiva ventaja deportiva, un golpe anímico importante para todos tomando en cuenta lo que ocurrió contra Sporting Cristal.

Lamentablemente, el panorama podría complicarse para Alfredo Arias en la búsqueda de este objetivo, ya que habría bajas considerables en la habitual titular que se enfrentará a Deportivo Pasto en condición de local.