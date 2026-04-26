Llaneros recibirá este domingo 26 de abril a Alianza Valledupar en el estadio Bello Horizonte-Rey Pelé de Villavicencio, en compromiso correspondiente a la fecha 18 de la Liga BetPlay I-2026. Aunque ambos equipos ya quedaron sin opciones de clasificar a los cuadrangulares semifinales, el encuentro mantiene relevancia por los puntos en disputa de cara a la tabla de reclasificación y los objetivos del segundo semestre.

EN VIVO Liga Betplay: Llaneros vs. Alianza - minuto a minuto y goles - fecha 18

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El conjunto local llega golpeado luego de caer 2-0 en su visita a Junior de Barranquilla, resultado que frenó sus aspiraciones de acercarse al grupo de los ocho. Llaneros ocupa la casilla 14 con 21 unidades, campaña marcada por sus dificultades como anfitrión, condición en la que apenas suma una victoria, seis empates y una derrota, registro que lo convierte en uno de los locales más discretos del torneo.

Por su parte, Alianza Valledupar también atraviesa un momento irregular. El equipo cesarense perdió 1-0 en casa frente a Independiente Medellín, en un partido en el que jugó todo el segundo tiempo con superioridad numérica y desperdició varias oportunidades, incluidas dos acciones que terminaron en los palos. Los dirigidos por Camilo Ayala son 17 con 15 puntos y solo han conseguido cuatro de los últimos quince posibles.

Llaneros y Alianza se miden en duelo con mirada puesta en la reclasificación

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En la antesala del compromiso, el entrenador visitante aseguró que el grupo busca recuperarse anímicamente tras el reciente tropiezo. “El golpe pasado con Medellín fue duro porque el equipo hizo cosas muy buenas y la recompensa fue muy poca. Desde ahí hemos construido nuevamente las bases”, señaló Ayala.

También habló el lateral Jhildrey Lasso, quien resaltó el trabajo táctico desarrollado en la semana: “El profe ha preparado el partido de la mejor manera y ya nos han dado conceptos que vamos a aplicar ante Llaneros”, comentó.

El historial reciente favorece a Alianza. Desde el ascenso de Llaneros a la máxima categoría, ambos equipos se han enfrentado en dos ocasiones y en ambas ganó el cuadro vallenato. La primera fue por 1-0 en la Liga I-2025 y la segunda terminó 3-1.

El partido comenzará a las 6:10 p.m. y será dirigido por el árbitro José Bautista, del Tolima. Aunque sin presión clasificatoria, ambos clubes buscarán cerrar con dignidad y sumar confianza para lo que viene.