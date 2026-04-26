City Group hizo oferta por figura de la Selección Colombia

El título de la Selección Colombia sub 17 en el Campeonato Sudamericano de la categoría que llevó a cabo en Paraguay sigue generando reacciones, principalmente con jugadores que han llamado la atención de importantes clubes de Europa.

En las últimas horas se ha dado a conocer que el poderoso City Football Group ha puesto sus ojos, hasta el punto de realizar una oferta formal, por uno de los jugadores del equipo nacional.

Según dio a conocer el periodista Rudy Galetti, el futbolista que llamó al atención fue el mediocampista ofensivo Luis Maturana.

El mediocampista de 16 años, que hace parte del equipo sub 20 de Deportivo Independiente Medellín y ha sido llamado para entrenar e integrar en algunas oportunidades el plantel profesional, ha impresionado por su "control, agilidad y serenidad bajo presión".

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El interés por Maturana se confirmo con lo hecho en el Sudamericano sub 17, teniendo en cuenta que en enero ya había sorprendido, ya que cumplió con una prueba en el Manchester City.

Tras brillas con la Selección Colombia, el City Football Group pretendería asegurarse el talento del mediocampista, teniendo en cuenta que también ha despertado interés en el grupo Red Bull.

Samuel Martínez, otra joya de Colombia sub 17 que interesa en Europa

El interés del City Football Group por Luis Maturana se suma al expresado por clubes como Bayern Múnich, Arsenal, Chelsea, entre otros, por el mediocampista Samuel Martínez.

El jugador de Atlético Nacional tuvo un destacado rendimiento en el Sudamericano sub 17 y ojeadores de clubes de Europa lo tienen en lista como un potencial fichaje de cara al futuro.