VIDEO - Camilo Vargas tapó penal y fue figura de Atlas en victoria sobre América

El guardameta colombiano Camilo Vargas fue la gran figura de su equipo Atlas de Guadalajara en el triunfo en condición de visita 1-0 sobre el Club América en la fecha 17 de la Liga Mx.

Vargas fue determinante en la victoria de los zorros al atajas un penal en el minuto 25, cuando el marcador estaba empatado 0-0.

El colombiano se enfrentó en el cobro al brasileño Raphael Veiga, que intentó engañar al guardameta de la Selección Colombia al lanzar el balón al centro del arco.

Sin embargo, Camilo hizo valer toda su experiencia para aguantar el cobro, quedarse plantado en el centro del pórtico y con su guante derecho desviar el balón.

Camilo Vargas, récord en penales atajados

El penal atajado frente a América le permitió a Camilo Vargas imponer un increíble récord en la primera división de México para un guardameta extranjero.

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Y es que Vargas llegó a 18 penales tapados, que lo ponen como el líder en esta estadística en México.

Atlas ganó y clasificó a la liguilla

La victoria sobre el Club América también le sirvió a Atlas para confirmar su clasificación a la liguilla.

Los zorros terminaron la temporada regular en la sexta posición con 26 puntos, después de siete victorias, cinco empates y cinco derrotas.