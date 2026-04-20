EN VIVO Liga BetPlay: Nacional vs Bucaramanga - minuto a minuto y goles - fecha 17

La Liga BetPlay sigue dando de qué hablar en estas últimas fechas para decidir a los ocho clasificados. Atlético Nacional, Deportivo Pasto, Junior de Barranquilla y Deportes Tolima ya sellaron la clasificación para los Play-Offs de la competencia. Por su parte, Atlético Bucaramanga quiere sumar de a tres para meterse dentro de los ocho.

Atlético Nacional sigue en la cima de la Liga BetPlay y sin importar el resultado, los antioqueños seguirán en el liderato de la clasificación. Si suman de a tres, llegarán a los 40 puntos y sacarán más ventajas con respecto al Deportivo Pasto y a los demás clasificados.

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Para este compromiso, Diego Arias no podrá contar con Juan Manuel Zapata que era el único jugador en el departamento médico. El club actualizó el tema del mediocentro ex Envigado que ya recibió el alta médica y podría jugar en las próximas fechas. Tampoco estará como opción en el arco Kevin Cataño.

Por su parte, Atlético Bucaramanga no puede perder más puntos. Necesita sumar de a tres para poder volver a meterse en los puestos de clasificación, especialmente, después de la victoria de Santa Fe que terminó en la octava casilla. Los bumangueses sumarían 25 unidades y finalizarían la fecha 17 dentro de los clasificados.

En la convocatoria de Atlético Bucaramanga, los ‘Leopardos’ no pudieron contar con la presencia del goleador, Luciano Daniel Pons que se recupera de una lesión. Su ligar seguramente lo tomará Brandon Caicedo que marcó dos goles en la fecha pasada ante Boyacá Chicó.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER ATLÉTICO NACIONAL VS ATLÉTICO BUCARAMANGA ESTE LUNES 20 DE ABRIL POR LA LIGA BETPLAY 2026-I

El partido entre Atlético Nacional vs Atlético Bucaramanga en el Estadio Atanasio Girardot este lunes 20 de abril se jugará a partir de las 8:30 de la noche en horario de Colombia. El juego se podrá ver por Win Sports + y Win Sports Online.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ATLÉTICO NACIONAL VS ATLÉTICO BUCARAMANGA

Colombia, Ecuador y Perú: 8:30 P.M.

México: 7:30 P.M.

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Bolivia y Venezuela: 9:30 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 10:30 P.M.