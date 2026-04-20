Millonarios: la arriesgada decisión que podría tomar Falcao

El futuro inmediato de Radamel Falcao García mantiene en vilo al entorno de Millonarios, luego de conocerse que el delantero sufrió una delicada lesión que lo obligaría a tomar una decisión en las próximas horas.

¿Cuál lesión tiene Falcao?

El atacante de 40 años presentó una fractura en el arco cigomático, una lesión facial que, en condiciones normales, requiere intervención quirúrgica y un periodo de recuperación cercano a las cinco semanas.

El golpe se produjo durante la derrota 1-3 de Millonarios frente a América de Cali en el estadio Pascual Guerrero, un resultado que además complicó el panorama del equipo en la Liga BetPlay.

Sin embargo, más allá del diagnóstico médico, lo que ha generado mayor impacto es la posibilidad de que Falcao contemple no operarse, con el objetivo de no alejarse de las canchas en un momento crucial de la temporada.

¿Qué pasa si Falcao no se opera?

Se trataría de una decisión altamente arriesgada, teniendo en cuenta que cualquier golpe en la zona afectada podría agravar considerablemente su estado de salud, poniendo en riesgo no solo su rendimiento deportivo sino su integridad física.

La intención del delantero pasaría por mantenerse disponible para ayudar a Millonarios en la recta final del campeonato, donde el equipo aún lucha por un cupo en los playoffs semifinales.

Actualmente, el conjunto embajador suma 22 puntos y está obligado a ganar sus próximos compromisos, comenzando por el duelo ante Deportes Tolima en El Campín, seguido por su visita a Alianza en Valledupar.

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En el plano internacional, el equipo también tiene retos importantes en la Copa Sudamericana, donde acumula tres puntos en dos jornadas y se alista para una doble confrontación ante São Paulo.

Por ahora, se espera que en los próximos días haya un pronunciamiento oficial sobre el camino que tomará Falcao, en una decisión que podría marcar no solo su presente, sino también el cierre de su carrera profesional.