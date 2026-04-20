Luis Díaz no se detiene en la temporada: “No te puedes despistar”

Este domingo 19 de abril, Luis Fernando Díaz se convirtió en el cuarto colombiano en ganar la Bundesliga siguiendo los pasos de Adolfo el ‘Tren’ Valencia, James Rodríguez y Gustavo Puerta con el Bayern Múnich y con el Bayer Leverkusen respectivamente. De manera anticipada, el guajiro fue determinante para sumar su primer título liguero en Alemania.

Recién llegó a Alemania, el extremo guajiro se quedó con la Supercopa de Alemania superando al Stuttgart dejando su sello de manera inmediata con un gol. Desde que juega en el Bayern Múnich, Luis Díaz ya suma 28 partidos, ha marcado 15 goles y 13 asistencias. Ya supera sus mejores registros en Europa y seguirá dando de qué hablar.

De hecho, Luis Díaz no se ha conformado en la temporada y dejó claro que van a ir por más, pese a haber ganado la competencia local. Al colombiano le quedan dos retos grandes en el año antes de disputar el Mundial con la Selección Colombia y espera quedarse con esos títulos.

LAS DECLARACIONES DE LUIS DÍAZ TRAS QUEDAR CAMPEÓN EN LA BUNDESLIGA

Nuevamente ante el Stuttgart, el guajiro dejó su sello con dos asistencias para confirmar de manera apresurada el título del Bayern Múnich. Luis Díaz fue una de las piezas más importantes en esta Bundesliga y espera terminar de la mejor forma la temporada con los bávaros.

En su camino queda la DFB Pokal (Copa de Alemania) en semifinales contra el Bayer Leverkusen y la UEFA Champions League en esa misma instancia semifinal. Sin duda alguna, el objetivo más grande será conquistar Europa, dado que es un título que nunca ha ganado.

Luis Díaz habló con los medios de la Bundesliga y aseveró que la temporada no acaba ahora, “muy, muy feliz. Es un sentimiento increíble, era lo que quería, lo que esperaba cuando llegué a este club. Agradecerle a Dios por todo, nos tiene compitiendo de muy buena manera y hoy nos regala el primer título de Bundesliga. Muy contento por el trabajo que se está haciendo, a seguir, hay que tratar de disfrutarlo”.

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Justamente, indicó que, “hay que estar enfocado en los objetivos que tenemos, porque no te puedes despistar (…) Tenemos un grupo increíble, hemos ido manejando todo de muy buena manera y se está viendo el reflejo de lo que trabajamos anteriormente. Estoy feliz de estar en este club, en esta gran familia. Hay que ir por más, tenemos mucha hambre y pies en la tierra”.

LA MALA EXPERIENCIA QUE TUVO LUIS DÍAZ EN LA CHAMPIONS LEAGUE

Este puede ser un año ideal para Luis Díaz que espera cerrar la temporada con el título de la UEFA Champions League después de ganar dos trofeos con el cuadro bávaro en la Supercopa de Alemania y la Bundesliga.

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Sin embargo, la Liga de Campeones ha inquietado bastante al extremo colombiano que, en su etapa como jugador del Liverpool tuvo la gran chance de quedar campeón cuando enfrentaron en 2022 en la final al Real Madrid. En ese partido, ‘Lucho’ no pudo destacarse como se esperaba y perdieron por la mínima diferencia.

Cuatro años después, Luis Díaz espera quedarse con el título de Europa para conseguir uno de los pocos títulos que le hacen falta en su carrera deportiva. En las semifinales, el cuadro bávaro tendrá que medirse con el PSG en busca de instalarse en la final.