EN VIVO Liga Betplay: Nacional vs Inter de Bogotá - minuto a minuto y goles

Sigue adelante la definición de la Liga Betplay con el cruce entre Inter de Bogotá y Atlético Nacional en el Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín.

Vale la pena recordar que el compromiso de ida de la serie se jugó en Bogotá y terminó con un marcador de 2-1 a favor del cuadro paisa por lo que se espera que los dirigidos por Diego Arias mantengan su ventaja en la vuelta.

Nacional llega a esta instancia luego de una campaña sólida en la fase regular, respaldado por una plantilla con nombres de peso y por el objetivo claro de volver a pelear por el título.

Del otro lado, Inter de Bogotá afronta la llave como una de las revelaciones del torneo. El club capitalino ha mostrado orden táctico, intensidad y personalidad durante el semestre, factores que le permitieron instalarse entre los ocho mejores del campeonato.

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Hora y Canal Liga Betplay: Nacional vs Inter de Bogotá

El compromiso de vuelta de los cuartos de final de la Liga Betplay entre Atlético Nacional e Inter de Bogotá se jugará este martes 12 de mayo desde las 18:20 y se podrá ver por Win Sports+.