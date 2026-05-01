EN VIVO Liga BetPlay: Once Caldas vs Nacional - minuto a minuto y goles - fecha 19

Del viernes primero de mayo al domingo 3 se disputará la fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-I con muchas cosas por definir, sobre todo en la tarde dominical con encuentros que pueden decidir a los dos clasificados que restan y al segundo de la tabla de posiciones que tendrá ventaja deportiva terminando de local en cuartos de final y en la semifinal.

La fecha 19 que cierra el todos contra todos iniciará nada más ni nada menos que con el duelo de los equipos campeones de la Copa Libertadores. Once Caldas recibe el viernes 1 de mayo a Atlético Nacional, pero, el partido es simplemente para cumplir con la agenda, dado que no tiene implicaciones de ningún tipo con la tabla de posiciones.

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Once Caldas ya no tiene opciones de ser segundo y ya selló la clasificación de manera anticipada. La idea es poder sumar de a tres para mejorar en la tabla de reclasificación que le puede dar entrada a competencias internacionales en 2027. Además, servirá para que Dayro Moreno siga aumentando sus cifras goleadoras cerca de los 400 como profesional.

Por su parte, Atlético Nacional ya es líder del torneo y nadie podrá bajarlo de esa casilla. Con 40 puntos en estos momentos, quiere sumar otras tres unidades para seguir dando de qué hablar en la reclasificación y para terminar la fase regular con 43 puntos siendo inalcanzable.

En ese orden de ideas, Atlético Nacional podrá definir los cuartos de final y la semifinal en condición de local. Además, en caso de llegar a la final, por ser líder por ahora en la tabla anual finalizaría la serie en el Estadio Atanasio Girardot junto con sus aficionados.

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A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE ONCE CALDAS VS ATLÉTICO NACIONAL POR LA FECHA 19 DE LA LIGA BETPLAY ESTE VIERNES 1 DE MAYO

El partido entre Once Caldas vs Atlético Nacional por la fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-I que se jugará en el Estadio Palogrande de Manizales arrancará a partir de las 6 de la tarde en horario de Colombia. El juego se podrá ver por Win Sports + y Win Sports Online.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ONCE CALDAS VS ATLÉTICO NACIONAL

Colombia, Ecuador y Perú: 6:00 P.M.

México: 5:00 P.M.

Bolivia, Chile y Venezuela: 7:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 8:00 P.M.