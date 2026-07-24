EN VIVO Llaneros vs Pereira | Liga BetPlay 2026-II

Este viernes 24 de julio arrancan los primeros partidos de la Liga BetPlay 2026-II con vibrantes encuentros por la fecha inicial del rentado local. De hecho, Llaneros y Deportivo Pereira se citan en el Estadio Bello Horizonte de Villavicencio con un duelo que, aunque no ha arrancado el torneo, ya tiene realidades distintas.

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Llaneros, dirigido por José Luis García busca sellar la clasificación para las fases finales y con ese objetivo, el equipo del departamento del Meta anunció los fichajes de Daniel Quiñones, Juan Castilla, Joel Contreras, Yorleys Mena y Frank Castañeda. Además, anunciaron las salidas de Erik Bodencer, Jhonier Blanco, Brian Benítez, Miguel Ortega y Kevin Caicedo.

Para este compromiso, José Luis García citó a Joel Contreras, Juan Castilla y Yorleys Mena que ya estarían listos para debutar si así lo considera el entrenador. Arrancar de buena manera sería ideal para Llaneros que quiere sellar la clasificación por primera vez a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.

Mientras que Llaneros celebra con el mercado de fichajes, el caso del Deportivo Pereira sigue dando de qué hablar. Las quincenas y pagos se atrasan y los directivos no se han puesto al día con el plantel ni con los funcionarios de la institución.

Le dieron el voto de confianza a Arturo Reyes que no pudo corregir la mala cara del cuadro pereirano sumando solo una victoria en el semestre pasado contra Atlético Nacional. Por los pagos atrasados, el club no podrá inscribir jugadores en los próximos tres semestres, es decir, apenas podrían tener nuevos futbolistas en 2028.

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La lista de convocados está compuesta entre juveniles y veteranos. Marco Pérez, Walmer Pacheco, Santiago Aguilar, Fabio Delgado, Jordy Monroy, Jorge Bermúdez, Anderson Plata y Yúber Quiñones aparecen dentro de la convocatoria.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO LLANEROS FC VS DEPORTIVO PEREIRA ESTE VIERNES 24 DE JULIO POR LA LIGA BETPLAY 2026-II

El partido en el Estadio Bello Horizonte Rey Pelé de la ciudad de Villavicencio entre Llaneros FC vs Deportivo Pereira arrancará a partir de las 6:10 de la tarde. Este encuentro abrirá la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-II y se podrá ver por Win Sports + y Win Sports Online.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO LLANEROS FC VS DEPORTIVO PEREIRA

Colombia, Ecuador y Perú: 6:10 P.M.

México: 5:10 P.M.

Bolivia, Chile y Venezuela: 7:10 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 8:10 P.M.