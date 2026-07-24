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Hinchas de Santa Fe fueron empáticos con Venezuela y enviaron emotivo mensaje

El rojo recibió a Caracas el pasado jueves 23 de julio por Copa Sudamericana.
Jhon Sebastián Huérfano Sánchez
Hinchas de Santa Fe fueron empáticos con Venezuela y enviaron emotivo mensaje
Santa Fe vs Caracas // Colprensa

Independiente Santa Fe recibió a Caracas FC el pasado jueves 23 de julio en el estadio El Campín por el partido de ida de los playoffs a los octavos de final de la Copa Sudamericana, en una noche que también dejó un emotivo gesto por parte de la afición cardenal.

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Homenaje de Santa Fe a Venezuela

Durante la interpretación de los himnos, los hinchas ubicados en la tribuna oriental desplegaron un tifo con el mensaje: "Venezuela con la Santa Fe, siempre resiliente", en señal de solidaridad con el pueblo venezolano.

El homenaje estuvo relacionado con el terremoto que golpeó a Venezuela hace unas semanas, una tragedia que dejó centenares de personas fallecidas y que generó muestras de apoyo desde distintos sectores.

En el plano deportivo, Santa Fe se impuso 2-0 con goles de Hugo Rodallega y Franco Fagúndez, resultado que le permitió tomar ventaja en la serie antes del compromiso de vuelta.

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El conjunto dirigido por Pablo Repetto dominó el encuentro de principio a fin y generó varias oportunidades de gol, aunque pudo haber conseguido una diferencia más amplia por las opciones desperdiciadas.

Al compromiso en el estadio El Campín asistieron 11.679 espectadores, quienes acompañaron al equipo bogotano en su estreno como local en esta fase del torneo continental.

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Fecha y hora de Caracas vs Santa Fe

La Conmebol confirmó que el partido de vuelta no se disputará en Caracas, sino en la ciudad de Barquisimeto. El encuentro está programado para el próximo jueves 30 de julio a las 7:30 p. m. (hora de Colombia).

El ganador de la serie entre Independiente Santa Fe y Caracas FC avanzará a los octavos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que enfrentará a River Plate.

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