EN VIVO Medellín vs Nacional | Liga Betplay

Se reanudó de manera oficial la Liga Betplay Femenina con una jornada que contó con dos de los clásicos más importantes el de Cali contra América, el cual quedó 1-0 a favor de las 'azucareras', y ahora el turno llegará para el clásico paisa entre Independiente Medellín vs Atlético Nacional.

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El 'verde paisa' y el 'poderoso de la montaña' reanudan la competencia en busca de otros tres puntos para obtener la victoria en el Atanasio Girardot sobre las 15:30 hora local.

Medellín vs Nacional: cómo VER EN VIVO HOY viernes 24 de julio

El partido Medellín vs Nacional por la fecha 14 de la Liga Betplay Femenina se disputarán este jueves 23 de julio en el Estadio de Cali a partir de las 15:30 (hora Colombia). El duelo se podrá ver a través del canal de YouTube de Win Sports, además sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 15:30

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 17:30

Bolivia y Venezuela: 16:30

Estados Unidos: 16:30 (D.C. y Florida)

México: 14:30

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Tabla de posiciones de la Liga Betplay Femenina

Deportivo Cali | 35 puntos | +24 DG

2. Atlético Nacional | 33 puntos | +20 DG

3. América de Cali | 29 puntos | +16 DG

4. Millonarios | 28 puntos | +21 DG

5. Santa Fe | 25 puntos | +14 DG

6. Internacional de Bogotá | 22 puntos | +5 DG

7. Internacional de Palmira | 21 puntos | -3 DG

8. Independiente Medellín | 19 puntos | +5 DG

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9. Orsomarso | 15 puntos | 0 DG

10. Fortaleza | 13 puntos | -9 DG

11. Llaneros | 13 puntos | -12 DG

12. Junior | 11 puntos | -10 DG

13. Atlético Bucaramanga | 8 puntos | -24 DG

14. Once Caldas | 7 puntos | -14 DG

15. Real Santander | 7 puntos | -16 DG

16. Deportivo Pasto | 3 puntos | -16 DG