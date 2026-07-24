Millonarios vs Bucaramanga tendrá un árbitro que no le gusta a los hinchas

El conteo regresivo para que inicie una nueva edición de la Liga Betplay está a punto de comenzar y junto con ello llega un nuevo reto para Millonarios y Fabián Bustos, quienes están obligados a reivindicarse con los fanáticos tras los malos resultados de las últimas temporadas.

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El estratega argentino poco a poco a venido ultimando detalles, trabajo de buena manera a lo largo de la pretemporada, hizo contrataciones importantes en distintas zonas del campo, pero el verdadero reto llegará contra Bucaramanga en la primera fecha y este duelo estará más cargado de tensión desde que se conoció que Wilmar Roldan será el juez central.

Dimayor confirmó a Wilmar Roldán como árbitro de Millonarios vs Bucaramanga

Se acerca el cierre de la temporada 2026 en donde varios equipos llegan con la deuda pendiente del título, por lo que el objetivo fue claro desde la pretemporada, reforzarse, entrenar y arrebatarle el título a Junior.

Fabián Bustos y las directivas de Millonarios tienen este objetivo bastante claro, razón por la cual hicieron una exhaustiva reestructuración de la plantilla de jugadores, aunque no fueron los únicos, ya que Bucaramanga tampoco se quedó atrás e hizo cambios hasta en el banquillo técnico, anunciando la llegada de Pablo Peirano.

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Ahora el primer paso para obtener el título tendrán que darlo en el Estadio El Campín en el marco de la primera jornada cuando se enfrenten por los 3 puntos de la victoria, aunque este no será nada sencillo de dar, en especial por la decisión que tomó la Dimayor de colocar a Wilmar Roldán como juez central.

El experimentado árbitro de más de 15 años de trayectoria y certificado por la FIFA, es uno de los mejores jueces que tiene el FPC, pero para algunos hinchas, en especial los de Millonarios, Roldán en la mayoría de ocasiones parece no ser imparcial y terminan perjudicando al club.

Millonarios puede hacer más fichajes

'Millos' está obligado a reivindicarse con los hinchas y, aunque se acerca su momento de debutar nuevamente en la Liga Betplay y que el mercado de fichajes se habría cerrado, Enrique Camacho, presidente de la institución, dejó la puerta abierta a más contrataciones.

"Yo creo que está cerrado, pero si llegara una oportunidad que identificáramos lo haríamos, pero yo creo que ya estamos satisfechos".

Millonarios se despediría de otros 3 jugadores

Frente a esta situación, el periodista Guillermo Arango confirmó que los últimos tres jugadores que no continuarían en el club serían Victoria, Campaz y Sarabia, futbolistas jóvenes a quienes se les daría opciones de sumar minutos en otros equipos.

"Millonarios está buscando la salida de algunos elementos, de Brayan Campaz, de ubicar a Dewar Victoria y buscarle salida a Carlos Sarabia para el inicio del campeonato".