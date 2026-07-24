Habría consenso en la Liga BetPlay: así sería la nueva repartición de dinero por derechos de TV

Los clubes que integran el denominado G8 continúan impulsando una modificación en el modelo de reparto de los ingresos por derechos de televisión del fútbol colombiano. Aunque la decisión definitiva aún no se toma, ya habría avances importantes de cara a la asamblea extraordinaria de Dimayor programada para el próximo 29 de julio.

Atlético Nacional, Millonarios, América de Cali, Junior, Independiente Santa Fe, Deportivo Cali, Independiente Medellín y Once Caldas fueron los equipos que solicitaron abrir la discusión, al considerar que el sistema actual, basado en una distribución completamente igualitaria, debe ser revisado.

En medio de ese proceso, Joe Bonilla, abogado que representa a los ocho clubes, confirmó que las conversaciones entre las partes ya comenzaron y que existe un principio de consenso para construir un nuevo modelo de distribución.

FPC: propuesta para repartir dineros por derechos de TV

La propuesta que actualmente toma fuerza plantea que el 50 % de los ingresos se reparta de manera igualitaria entre todos los clubes, mientras que el otro 50 % se distribuya con base en criterios objetivos relacionados con el rendimiento deportivo y el aporte que le dé cada institución como valor agregado a la Liga BetPlay.

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Dentro de esos criterios se analizarían aspectos como el mérito deportivo y la denominada 'grandeza' de los clubes, medida mediante indicadores objetivos que permitan establecer cuáles equipos generan un mayor impacto para el campeonato.

Por ahora, la iniciativa no ha sido aprobada oficialmente y seguirá siendo discutida en las próximas reuniones entre los clubes y la Dimayor. La intención es encontrar un modelo que cuente con respaldo mayoritario y garantice estabilidad para el fútbol profesional colombiano.

En caso de alcanzarse un acuerdo definitivo, la nueva fórmula de distribución de los derechos de televisión comenzaría a aplicarse a partir del primer semestre de 2027, una vez concluya el proceso de negociación y aprobación institucional.

La asamblea extraordinaria del 29 de julio será clave para definir el rumbo de la propuesta. Allí se espera que los clubes expongan sus posiciones y se avance hacia un sistema que combine solidaridad económica con incentivos al desempeño deportivo y al valor que cada institución aporta al campeonato.