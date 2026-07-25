EN VIVO Millonarios vs Bucaramanga | minuto a minuto y goles | Fecha 1 de la Liga Betplay

Millonarios y Atlético Bucaramanga protagonizarán este sábado uno de los partidos más atractivos de la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-II. El estadio El Campín será el escenario de un duelo entre dos equipos que buscan comenzar con el pie derecho un semestre en el que aspiran a regresar al grupo de los ocho.

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El conjunto embajador continúa bajo la dirección técnica de Fabián Bustos. Además, fue uno de los equipos que más se reforzó para el segundo semestre, con el objetivo de volver a pelear por el título del fútbol colombiano.

Por su parte, Bucaramanga iniciará un nuevo proceso con Pablo Peirano como entrenador. El técnico uruguayo, recordado por su paso por Independiente Santa Fe, tendrá la misión de llevar al cuadro leopardo a los cuadrangulares, luego de la eliminación en la fase regular del torneo anterior.

Minuto a minuto de Millonarios vs Bucaramanga

A diferencia del primer semestre, el campeonato no tendrá playoffs sino cuadrangulares semifinales. Tanto Millonarios como Bucaramanga buscarán sumar desde la primera jornada y se espera un buen partido en El Campín.

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Millonarios vs Bucaramanga: fecha, hora y cómo VER EN VIVO

El encuentro está programado para este sábado 25 de julio a las 6:10 p. m. de Colombia; en Argentina, Uruguay y Paraguay comenzará a las 8:10 p. m.; en España a las 01:10 a. m., mientras que en Estados Unidos será a las 7:10 p. m. (Washington y Miami), 6:10 p. m. (Chicago) y 4:10 p. m. (Los Ángeles).

El partido será transmitido por Win Sports + y Win Play. Además, puede seguir el minuto a minuto a través de Deportes RCN.