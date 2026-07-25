Egan Bernal descendió en la general; los demás colombianos subieron tras la etapa 20

La etapa 20 del Tour de Francia 2026 marcó el desenlace de la clasificación general antes del tradicional paseo hacia los Campos Elíseos en París.

La victoria del día fue para el ecuatoriano Richard Carapaz, quien se impuso en la etapa reina con final en Alpe d'Huez. El esloveno Tadej Pogačar aseguró de manera definitiva el maillot amarillo y los colombianos dieron bastante de qué hablar, ya que quienes "sacaron la cara" fueron Harold Tejada y Sergio Higuita, ya que lograron ascender en la clasificación general, mientras que Egan decepcionó y descendió.

Colombianos en la clasificación general del Tour de Francia tras la etapa 20

Mientras los principales favoritos definían las posiciones del podio, los ciclistas colombianos completaron la última gran jornada de montaña con el objetivo de conservar sus puestos en la clasificación general.

Lamentablemente ninguno de los pedalistas 'cafeteros' logró ubicarse entre los diez primeros de la carrera, aunque todos consiguieron finalizar una edición marcada por la exigencia de los recorridos alpinos y pirenaicos.

El mejor colombiano en la clasificación general fue Egan Bernal, quien a pesar de no haber estado en su máximo nivel, consiguió quedarse en el puesto 20, habiendo bajado varias posiciones luego de la etapa reina.

Harold Tejada también terminó la etapa 20 sin contratiempos y ascendió bastantes puestos en la general, quedando en el lugar 26, por poco alcanzando a Egan. Mientras que Sergio Higuita también cerró con broche de oro y alcanzó a entrar entre los 30 mejores de la competencia.

26. Harold Tejada (XDS Astana), a + 02h 19' 47''

36. Sergio Higuita (XDS Astana), a + 03h 04' 35''

Einer Rubio abandonó

Fernando Gaviria abandonó

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Clasificación general tras la etapa 20 del Tour de Francia