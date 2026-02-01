Millonarios e Independiente Medellín protagonizarán este domingo 1 de febrero un duelo cargado de urgencias, el partido correspondiente a la cuarta fecha de la Liga BetPlay 2026-I se juega en un desgastado césped del estadio El Campín.

A partir de las 8:10 de la noche, el escenario visiblemente desgastado por el concierto de este sábado, sirve de termómetro para dos equipos que no han logrado despegar en el inicio del campeonato.

Restrepo estaría condicionado a sumar para mantenerse en el cargo. Millonarios confirmó a su entrenador hace un parde horas, el argetino Fabián Bustos.

El conjunto capitalino atraviesa un momento complejo. Tras tres jornadas sin victorias, la falta de resultados derivó en la salida del técnico Hernán Torres. Millonarios llega como último en la tabla y es el único club que aún no ha sumado puntos, por lo que el partido aparece como una oportunidad inaplazable para reaccionar ante su público.

Independiente Medellín tampoco vive una realidad cómoda. El equipo antioqueño solo ha conseguido un punto, obtenido en el empate frente a Deportes Tolima, y acumula cuestionamientos por su rendimiento. Una victoria en Bogotá podría aliviar la presión y marcar un punto de quiebre.

El partido lo podrá disfrutar a través del canal Win+ y de la plataforma de streaming WinPlay

El antecedente más reciente entre ambos se remonta a agosto del año pasado, cuando el DIM se impuso por la mínima en casa. Además, el encuentro podría marcar la primera aparición de Radamel Falcao García en el césped del Campín, un atractivo adicional para una noche decisiva.