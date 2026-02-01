Espectacular victoria del Deportivo Cali en la fecha 4 de la Liga Betplay. El equipo nariñense, quien se mantiene como líder, pierde el invicto en el campeonato. El conjunto vallecaucano derrotó 3-0 al Deportivo Pasto con doblete del Titi Rodríguez y un gol de Dinenno.

Gamero llegaba condicionado al partido contra Pasto: hay descontento en la hinchada por los resultados del Cali

El duelo entre Deportivo Cali y Deportivo Pasto, correspondiente a la cuarta jornada de la Liga BetPlay 2026-I, se presentaba como una prueba clave para el conjunto vallecaucano, que llegaba golpeado tras caer en la fecha anterior frente a Águilas Doradas.

Con el respaldo de su público en Palmaseca, el equipo dirigido por Alberto Gamero estaba obligado a responder para no perder terreno en la lucha por ingresar al grupo de los ocho.

Al frente estaba un Deportivo Pasto que había tenido un arranque perfecto de campeonato, con tres victorias consecutivas que lo tenían como líder en solitario del torneo, mostrando solidez colectiva y eficacia ofensiva.

Deportivo Cali impuso condiciones y firmó una contundente victoria 3-0 contra el Pasto

En un partido marcado por varias jugadas discutidas y momentos de tensión, el Deportivo Cali impuso condiciones y firmó una contundente victoria 3-0 que le permitió recuperar confianza y cortar el invicto del cuadro nariñense. La figura fue Juan Ignacio Dinenno, quien volvió a encontrarse con el gol, acompañado por una destacada actuación de ‘Titi’ Rodríguez, autor de un doblete.

El triunfo no solo significó tres puntos vitales, sino también un impulso anímico para un Cali que atraviesa un proceso de reconstrucción institucional y deportiva, y que empieza a ilusionarse nuevamente con pelear posiciones de privilegio en el campeonato colombiano.