EN VIVO Tolima vs Junior | minuto a minuto y goles | Fecha 1 de la Liga Betplay

Deportes Tolima y Junior protagonizarán este sábado uno de los encuentros más atractivos de la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-II. El compromiso se disputará en el estadio Manuel Murillo Toro y enfrentará al vigente campeón del fútbol colombiano con uno de los semifinalistas del torneo anterior.

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El conjunto pijao iniciará una nueva etapa bajo la dirección técnica de Sebastián Oliveros, quien tendrá la misión de mantener al equipo como protagonista y luchar nuevamente por el título en el segundo semestre.

Por su parte, Junior comenzará la defensa de la corona con Alfredo Arias al frente del banquillo. El equipo barranquillero buscará ratificar el nivel que lo llevó a conquistar el campeonato y arrancar el torneo con una victoria fuera de casa.

Minuto a minuto de Tolima vs Junior HOY

La Liga BetPlay volverá a su formato habitual, ya que al finalizar las 19 fechas de la fase regular los ocho mejores equipos avanzarán directamente a los cuadrangulares, NO habrá playoffs.

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Tolima vs Junior: fecha, hora y cómo VER EN VIVO

El encuentro está programado para este sábado 25 de julio a las 8:15 p. m. de Colombia; en Argentina, Uruguay y Paraguay comenzará a las 10:15 p. m.; en España a las 03:15 a. m., mientras que en Estados Unidos será a las 9:15 p. m. (Washington y Miami), 8:15 p. m. (Chicago) y 6:15 p. m. (Los Ángeles).

El partido será transmitido por Win Sports + y Win Play. Además, puede seguir el minuto a minuto a través de Deportes RCN.