Fydriszewski revela que le pidió “disculpas” a compañero en Junior

El centro delantero argentino Francisco David Fydriszewski, como bien se sabe, llegó al Junior de Barranquilla en el presente mercado de fichajes. El atacante nacido en Rosario tiene 33 años.

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¿Cómo le irá al argentino en Junior?

Fydriszewski, como bien se sabe, llegó al conjunto rojo y blanco de la capital del departamento del Atlántico procedente del Deportivo Independiente Medellín. El 'polaco', como le dicen, ya debutó con el tiburón.



El argentino jugó contra Barranquilla FC por la Copa BetPlay, el torneo que reúne a los clubes de la primera división con los de segunda división del fútbol profesional colombiano.

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El penal errado

En ese duelo, Francisco David Fydriszewski tuvo la oportunidad de marcar su primer gol oficial con la camiseta del Junior de Barranquilla. El atacante, de hecho, tuvo un disparo desde el punto penal para marcar.



Sin embargo, el portero de Barranquilla FC, Sebastián Guerra, se hizo fuerte y terminó atajando la bola. El centro delantero, como era de esperarse, lamentó perderse esa posibilidad tan clara de convertir.

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Las palabras del polaco

Sobre esa oportunidad desperdiciada, en las horas de la mañana de este viernes 24 de julio, el mismo jugador, en entrevista con Despierta Win, se pronunció. Dijo que le pidió disculpas a Luis Fernando Muriel, quien aparentemente le cedió el penal.

“Para mí era un desafío muy lindo. Tenía otras ofertas, pero es muy especial que el bicampeón del fútbol colombiano te venga a buscar. Ya le pedí disculpas a Muriel por la confianza que me dio. Lamentablemente, fallé el penal”, manifestó, sin rodeos.





