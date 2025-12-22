“Enamorado me preocupa”: Alfredo Arias reveló la situación del delantero en Junior

Junior de Barranquilla fue el segundo equipo campeón de liga en el fútbol colombiano en este 2025, luego del triunfo de Independiente Santa Fe ante Independiente Medellín, el equipo ‘tiburón’ sacó la casta y en la final superó con autoridad al Deportes Tolima gracias a un marcador global de 4-0.

El equipo dirigido por el técnico Alfredo Arias, quien había llegado al banquillo del Junior con ciertas dudas por parte de los hinchas, conquistó su primer título en el fútbol colombiano tras intentarlo con Medellín, Santa Fe y Deportivo Cali.

Lea también: Arias fue contundente con Carlos Bacca y sus planes en Junior para 2026

En otras noticias: el polémico formato que la Conmebol aplica a sus competencias internacionales

Alfredo Arias habló del futuro de José Enamorado

El entrenador uruguayo de 67 años ofreció una entrevista al programa de ‘La FM Más Fútbol’ de RCN Radio y habló entre otras cosas de la situación actual del delantero José Enamorado, quien podría salir del club ante las posibles ofertas que llegarían tras la buena campaña realizada con Junior en este 2025.

“Yo no he hablado con Enamorado, solo lo felicité por el título, a mí me preocupa y se lo dije a los dirigentes (que jugadores como esos se vayan y sean baja para la Copa Libertadores 2026), pero es difícil quietarles a ellos la ilusión de ir a un lugar mejor”, empezó diciendo el técnico.

Lea también León sigue olvidando a James: el delantero colombiano que ficharán

El técnico de Junior destacó las habilidades de Enamorado

El estratega charrúa aprovechó para advertir a los dirigentes que jugadores como José Enamorado son diferentes y capaces de cambiar el rumbo de un partido que esté muy complicado, sugiriendo también a los entrenadores que a estos jugadores se les debe dar libertad para que sean atrevidos con la pelota.

“No hay ese tipo de jugadores, hay que cuidarlo a él, luego habrá jugadores que todos sean iguales y no como ellos, dejarlos que se coman la pelota, que ‘dribleen’, en un fútbol como hoy que es muy difícil se necesitan jugadores que sean atrevidos, yo no tengo dudas que lo van a tentar y no es fácil que se quede, ojalá que lo pueda tener, yo se los dije a los dirigentes, yo creo que Enamorado no va a seguir, pero ojalá que sí”, añadió Arias.