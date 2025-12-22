León sigue olvidando a James: el delantero colombiano que ficharán

Sin James Rodríguez, el Club León espera volver a ser protagonista en la Liga MX después de que el colombiano se fuera en ceros durante su estadía en México. No ganó títulos y para eso lo habían traído. El semestre pasado, el conjunto de Guanajuato perdió muchos elementos como Jhonder Cádiz, goleador, Jhon Stiven Mendoza, entre otros referentes.

No hubo un delantero goleador para dar el golpe y para clasificar a la Liguilla en el segundo semestre. James se fue y lejos de olvidar a los jugadores colombianos, el León fue por más confirmando un secreto a voces con la llegada de Jordan García como el nuevo portero de la ‘Fiera’ tras terminar su vinculación con Fortaleza de Bogotá.

Tras la salida de Jhonder Cádiz, León quedó sin rumbo adelante y sin un goleador claro. Por esa razón, la prioridad del club para este 2026 es contratar a un delantero que llegue a aportar y a romper las redes rivales. Justamente, ficharían al goleador del fútbol mexicano, nada más ni nada menos que Diber Cambindo.

LEÓN TENDRÍA LISTO EL FICHAJE DE DIBER CAMBINDO PARA EL 2026

De acuerdo con información de Mariano Olsen, Diber Cambindo es el elegido por el Club León. Firmaría contrato en las próximas horas para convertirse en el nuevo delantero de la ‘Fiera’ para el 2026. El jugador que fue adquirido por el Necaxa tendría una nueva experiencia en el fútbol mexicano después de jugar en Cruz Azul.









Lejos de pensar en cortar vínculos con colombianos después de no poder ganar títulos con James Rodríguez como la estrella y el capitán del club, León fichó a dos jugadores cafeteros para el 2026. Un portero figura en el Mundial Sub-20 como Jordan García y un delantero que ha sido uno de los goleadores del último tiempo en México.

Y es que, Diber Cambindo cuenta con números excepcionales en la Liga MX. Con Necaxa ya suma 68 partidos y 32 goles, afianzándose como un goleador. De hecho, e 2024 fue campeón de goleo con ocho goles en el Torneo Clausura.

PUMAS TAMBIÉN QUERÍA A DIBER CAMBINDO

Con estas negociaciones que han avanzado para fichar a Diber Cambindo, el club ‘Esmeralda’ le está ganando en la puja a Pumas UNAM que también quería fichar al delantero propiedad de Necaxa y ex Deportivo Independiente Medellín y América de Cali.

Pumas no se avispó y se dejó ganar de León que será un rival directo para meterse en los puestos de Liguilla en el 2026. Diber Cambindo espera seguir en racha para que León vuelva a ser protagonista después de dos semestres en los que se fue en blanco y en los que tenían altas expectativas.

Desde México afirman que el delantero podría ser nuevo jugador de la ‘Fiera’ a partir de la próxima semana cuando se oficialice su salida oficialmente de Necaxa. Todo está encaminado para que León tenga el lujo de presentar a un colombiano que es delantero goleador.