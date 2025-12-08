Entre Junior y Nacional se define el segundo finalista: Así está el panorama

Este lunes se conocerá al segundo finalista de la Liga BetPlay . Junior llega con ventaja, pero Atlético Nacional mantiene viva la ilusión de meterse en la pelea por la estrella de fin de año. Deportes Tolima ya espera rival en la gran final.

Junior, a un paso de la clasificación

Tras cinco jornadas, el panorama favorece al cuadro barranquillero. Junior lidera el Grupo A con 11 puntos y depende únicamente de sí mismo para avanzar. El equipo de Alfredo Arias visitará a Independiente Medellín, que ya está sin opciones, en el Atanasio Girardot.

Al Tiburón le basta un empate para asegurar el primer lugar y el tiquete a la final. Incluso con una derrota podría clasificar, siempre y cuando Atlético Nacional no gane en Cali. Solo caería al segundo puesto si pierde y el Verdolaga consigue los tres puntos ante América, entrando a definir todo por diferencia de gol.





Nacional se aferra a una última esperanza

Atlético Nacional es segundo con 8 puntos y necesita una combinación exacta para continuar en la lucha por el título, ganar en el Pascual Guerrero y esperar que Junior caiga en Medellín. Si eso ocurre, la diferencia de gol decidirá cuál de los dos llega a la final. Cualquier otro resultado lo dejará sin opciones.

La tabla previa a la jornada final muestra la tensión del cierre:

Junior 11 pts +3DG Nacional 8 pts +1DG América 5 pts -1DG Medellín 2 pts -3DG

Los dos partidos del grupo se jugarán en simultáneo a las 5:15 p.m. DIM vs Junior en el Atanasio y América vs Nacional en el Pascual Guerrero.

El cierre promete emociones fuertes. Junior tiene la ventaja y el camino más claro, pero Nacional no se rinde y buscará el milagro para acompañar al Tolima en la gran final. La Liga se define y solo uno dará el último paso rumbo al título del 2025.