Liga BetPlay 2025-II: la IA confirmó el equipo que jugará la final ante Deportes Tolima

La inteligencia artificial ya lanzó su predicción sobre el segundo finalista de la Liga BetPlay 2025-II, y el señalado es Junior FC, que depende de sí mismo para clasificar.

El primer equipo en asegurar su lugar en la gran final fue Deportes Tolima, que ganó de manera anticipada el grupo B, imponiendo condiciones una fecha antes del cierre.

El segundo cupo todavía está en disputa y lo pelean Junior y Atlético Nacional, dos históricos del fútbol colombiano que llegan con opciones matemáticas a la última jornada.

Cuentas de Nacional y Junior para clasificar a la final de la Liga BetPlay 2025-II

Junior parte con ventaja, pues lidera su grupo con once puntos, mientras que Atlético Nacional suma ocho unidades, lo que condiciona los escenarios.

Con este panorama, al conjunto barranquillero le bastará con empatar ante Medellín en el Atanasio Girardot para sellar su clasificación a la final.

En caso de una derrota, Junior quedará obligado a esperar que Nacional no le gane al América en Cali, para mantenerse en el primer lugar.

Por su parte, Atlético Nacional está obligado a ganar ante América y, además, a que Junior pierda su partido frente al DIM para poder avanzar.

Los dos compromisos decisivos del grupo se disputarán este lunes festivo 8 de diciembre a partir de las 5:15 de la tarde, jornada en la que se conocerá oficialmente al rival del Tolima en la gran final.